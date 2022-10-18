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رياضة

كريم بنزيما: حققت حلم الطفولة وأشكر ريال مدريد والرئيس بيريز

Lebanon 24
18-10-2022 | 02:00
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أبدى لاعب ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما، سعادته البالغة بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، وتحقيقه لحلم الطفولة الذي انتظره طويلاً.
 
وحصد المهاجم الفرنسي بنزيما (34 عامًا) جائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، عندما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أفضل لاعب في العالم عن العام الحالي 2022، باحتفال كبير في العاصمة باريس.
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وقال بنزيما بعد حصوله على الجائزة: "هذا اليوم سيبقى بذاكرتي، وسأحتفظ بنسخة من مجلة فرانس فوتبول التي تحمل صورتي وأنا متوج بجائزة الكرة الذهبية، وسأنظر لها كل يوم".
وأضاف: "فخر كبير أن أشاهد الكرة الذهبية وهي أمامي، لقد عملت كثيرًا، ولم أستسلم لأنه حلم الطفولة، وكبر هدف الفوز بالجائزة في ذهني، وها أنا أفوز بها أمام مَثلي الأعلى في حياتي الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو".
 
وتابع: "قررت ألا أستسلم، وأن أتدرب مرارًا، وأبقي حلم الفوز بالجائزة في ذهني، وأتجاوز الظروف الصعبة على المستوى الشخصي والعائلي، وظروف عدم وجودي مع منتخب فرنسا، ونصائح الجميع لي ومدربي بأني سأفوز بالجائزة يومًا ما. قد حققت هذا الحلم اليوم، وأنا فخور بمسيرتي".
 
وشكر بنزيما زملائه في ريال مدريد والمنتخب الفرنسي ومدربه ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي تحدث عنه قائلًا: "هو رئيسي العظيم، وهو جزء من عائلتي، ومنحني الفرصة لتصحيح أوضاعي مع ريال مدريد، كما منحني التقدير والثقة"، وشكر ناديه ليون الفرنسي، مؤكدًا أنه لولاهم لما حقق حلمه باللعب لريال مدريد.
 
المصدر: وين وين
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