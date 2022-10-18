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رياضة

الكرة الذهبية.. الترتيب النهائي لأفضل 10 لاعبين عالمياً

Lebanon 24
18-10-2022 | 05:00
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بعد أن حقق الفرنسي كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية، مساء الاثنين، كشفت "فرانس فوتبول" عن الترتيب النهائي لأفضل 10 لاعبين بالعالم لموسم 2021-2022.
 
وجاء بنزيما بالمركز الأول، كما كان متوقعا، بعد موسم استثنائي قاد خلاله فريقه ريال مدريد لتحقيق لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.
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وحلّ النجم السنغالي ساديو ماني بالمركز الثاني، بعد موسم تألق فيه دوليا، وقاد منتخب السنغال لنهائيات كأس العالم، ولقب كأس أمم إفريقيا.
 
أما "الفنان" البلجيكي كيفن دي بروين فحل ثالثا، بعد أن قاد فريقه مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وجاء "هداف أوروبا" روبرت ليفاندوفسكي رابعا، بينما حل النجم المصري محمد صلاح خامسا في الترتيب.
 
 
وفيما يلي ترتيب أفضل 10 لاعبين بالعالم وفقا لجائزة الكرة الذهبية:

1- كريم بنزيمة (منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد الإسباني)
 
2- ساديو ماني (منتخب السنغال ونادي بايرن ميونيخ الألماني)
 
3- كيفن دي بروين (منتخب بلجيكا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي)
 
4- روبرت ليفاندوفسكي (منتخب بولندا ونادي برشلونة الإسباني)
 
5- محمد صلاح (منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي)
 
6- كيليان مبابي (منتخب فرنسا ونادي باريس سان جرمان الفرنسي)
 
7- تيبو كورتوا (منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد الإسباني)
 
8- فينيسيوس جونيور (منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني)
 
9- لوكا مودريتش (منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني)
 
10- إيرلنغ هالاند (منتخب النرويج ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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