Advertisement

رياضة

ماذا قال بيريز عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

Lebanon 24
18-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1001522-638016964809981177.jpg
Doc-P-1001522-638016964809981177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز على الأنباء التي ربطت كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى صفوف "الميرنغي".
وقال بيريز أثناء وجوده في حفل الكرة الذهبية، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات على "تويتر": "لست متعبا من شائعات كيليان مبابي فحسب، لكني لم أعد أقرأ القصص التي تتعلق به".
Advertisement

وأضاف رئيس ريال مدريد: "لدينا مستقبل رائع مع فينيسيوس جونيور ورودريغو، إنهما لاعبان كبيران ويمكنهما الفوز بالكرة الذهبية".

 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:47 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-10-18
14:00 | 2022-10-18
08:00 | 2022-10-18
05:00 | 2022-10-18
02:00 | 2022-10-18
00:45 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website