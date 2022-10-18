ماذا قال بيريز عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

علق رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز على الأنباء التي ربطت كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى صفوف "الميرنغي".

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وقال بيريز أثناء وجوده في حفل الكرة الذهبية، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات على "تويتر": "لست متعبا من شائعات كيليان مبابي فحسب، لكني لم أعد أقرأ القصص التي تتعلق به".وأضاف رئيس ريال مدريد: "لدينا مستقبل رائع مع فينيسيوس جونيور ورودريغو، إنهما لاعبان كبيران ويمكنهما الفوز بالكرة الذهبية".