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رياضة
ماذا قال بيريز عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
Lebanon 24
18-10-2022
|
11:00
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علق رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز على الأنباء التي ربطت كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى صفوف "الميرنغي".
وقال بيريز أثناء وجوده في حفل الكرة الذهبية، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات على "تويتر": "لست متعبا من شائعات كيليان مبابي فحسب، لكني لم أعد أقرأ القصص التي تتعلق به".
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وأضاف رئيس ريال مدريد: "لدينا مستقبل رائع مع فينيسيوس جونيور ورودريغو، إنهما لاعبان كبيران ويمكنهما الفوز بالكرة الذهبية".
(روسيا اليوم)
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