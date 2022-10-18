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رياضة

لاعب كرة قدم يبكي بعد نهاية المباراة: الحلم انتهى

Lebanon 24
18-10-2022 | 14:00
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أكد المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين أن "حلمه انتهى" بعد أن أسدل الستار على مسيرته الحافلة بالألقاب عقب هزيمة إنتر ميامي 3-صفر أمام نيويورك سيتي في الأدوار الإقصائية بدوري المحترفين الأميركي لكرة القدم.
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ولم يتمكن هيغوايين، الذي أعلن قرار اعتزاله في وقت سابق هذا الشهر، من الظفر بلقب جديد في نهاية مسيرته بعدما فشل في قيادة ميامي للفوز في سيتي فيلد.

وبعد نهاية المباراة، وقف هيغوايين باكيا ومنحنيا في صمت لعدة دقائق وقال للصحفيين: شعرت أن أكثر ما أحببته كعمل بالنسبة لي قد انتهى. هذه فترة تمثل نصف حياتي حيث بلغت مسيرتي في الملاعب 17 عاما ونصف العام.

وأضاف: تحضر صور من مسيرتي كلها في ذهني ويتمثل ذلك في ما عشته وما فعلته وما واجهته، وسأغادر اللعبة سعيدا جدا لأنني قدمت كل شيء حتى اليوم. هذا هو أهم شيء. انتهى الحلم وستبدأ حياة أخرى.


(العربية)
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