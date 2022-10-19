السماح لروسيا وبيلاروس بحضور الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية

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أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في بيان أنه سيسمح لوفدين من روسيا وبيلاروس بحضور الجمعية العمومية للاتحاد.وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أصدرت توجيهات للهيئات المنظمة للرياضة في شباط تقضي باستبعاد الرياضيين من روسيا وبيلاروس من المنافسة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.وكانت بيلاروس نقطة انطلاق رئيسية للغزو الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".وقال المجلس التنفيذي للاتحاد إنه سيستمر في تطبيق توصيات اللجنة الأولمبية الدولية التي تعترف بروسيا وبيلاروس من بين 204 اتحادات وطنية أعضاء ولم تفرض عقوبات على أي لجنة وطنية أو مسؤولين منتخبين.وأضاف: "اللجنة الأولمبية الدولية لا تزال تعترف باللجنة الأولمبية الوطنية في روسيا وبيلاروس وبالتالي يحق لهما حضور الجمعية العمومية للإتحاد مثل أي لجنة وطنية أخرى معترف بها".وتابع "يشارك الإتحاد اللجنة الأولمبية الدولية مخاوفها بشأن الحرب في أوكرانيا ويتضامن مع المجتمع الأولمبي في أوكرانيا".