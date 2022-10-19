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وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تهمة "سوء التصرف" لمدرب ليفربول يورغن كلوب بعد انفعاله على الحكم المساعد خلال فوز فريقه 1-صفر على مانشستر سيتي بالدوري الممتاز مطلع الأسبوع الجاري.ونال كلوب بطاقة حمراء بسبب الاحتجاج الشديد لعدم احتساب مخالفة ضد الدولي المصري محمد صلاح صاحب هدف الفوز.وقال الاتحاد الإنكليزي في بيانٍ، يوم الثلاثاء: "يورغن كلوب متهم بخرق لوائح الاتحاد الإنكليزي في مباراة بالدوري الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد الماضي".وأضاف: "تصرف مدرب ليفربول في الدقيقة 86 من المباراة كان غير لائق وأمامه حتى يوم الجمعة للرد على هذا الاتهام".ويعني هذا البيان أن المدرب الألماني بإمكانه قيادة فريقه عندما يستضيف وست هام يونايتد يوم الأربعاء.