بعد فوز بنزيما بالكرة الذهبيّة... حارس مرمى ريال مدريد مُحبط فما السبب؟

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فاز تيبو كورتوا بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، لكن الحارس البلجيكي جاء سابعا في ترتيب الكرة الذهبية يوم الاثنين، ما أثار إحباطه حول كيفية الفوز بالجائزة المخصصة لأفضل لاعب في العالم.ونال كورتوا، الذي أنقذ عدة فرص خطيرة في فوز ريال على ليفربول بفضل هدف فينيسيوس جونيور في نهائي دوري الأبطال في باريس في أيار، جائزة ليف ياشين لأفضل حارس في العالم خلال حفل الكرة الذهبية لكن ذلك لم يشبع رغباته في حصد المزيد.وقال كورتوا لـ"رويترز" بعد تكريمه، حيث نال زميله في ريال مدريد كريم بنزيمة جائزة الكرة الذهبية: لم يكن بوسعي أن أحظى بموسم أفضل من هذا خاصة مع التصدي للكرات في دوري الأبطال. كحارس لا يمكنك أن تفعل أكثر من الفوز بالدوري ودوري الأبطال مثلما فعلنا.وقال كورتوا: من الطبيعي أنه أمر رائع أن تكون من بين العشرة الأوائل، لكن لسوء الحظ فإنه عندما يأتي التصويت، يتم تجاهل حراس المرمى مع تفضيل المهاجمين.وتابع: إنه ليس أمرا مهما، ولكن يتم التقليل من أهمية حراس المرمى على الرغم من أننا نشارك في اللعبة كثيرا وأحيانا نلعب مثل صانعي اللعب تقريبا.