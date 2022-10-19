بلدية زوق مكايل توضح حقيقة ما يتمّ تداوله حول مجمع نهاد نوفل

صدر عن مجلس بلدية زوق مكايل البيان الآتي:

"في شباط 2017 وعندما كان الاتحاد الآسيوي لكرة السلة في صدد التحضير لإقامة بطولة كأس آسيا وأوقيانيا للمنتخبات، شرع الاتحاد اللبناني لكرة السلة في البحث عن مكان صالح لاستضافة هذه البطولة في لبنان. وما إن تناهى الخبر إلى مسامع مجلس بلدية زوق مكايل، حتى انبرى الرئيس وكامل أعضاء المجلس البلدي إلى إطلاق التحدي بتأهيل مجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح بحسب المعايير الدولية الجديدة المعتمدة للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" في فترة زمنية قياسية لا تتعدى الثلاثة أشهر، إيمانا منهم بأن العمل البلدي هو محرك الإقتصاد، وبأن استضافة البطولة تعود بالنفع والخير العام ليس فقط على زوق مكايل ومنطقة كسروان، إنما على كل لبنان، فيعود وطننا إلى الخارطة السياحية والرياضية العالمية".

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وأضاف البيان: "على أثرها، وجه المجلس البلدي ملفا كاملا إلى وزارة الشباب والرياضة لعرضه على مجلس الوزراء الذي سيحوله بدوره إلى مجلس الإنماء والإعمار بغية القيام بالأعمال كافة، حيث تنفق الكلفة المالية اللازمة لتأهيل المجمع (حوالي المليوني دولار أميركي) من خزينة الدولة، علما أن بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم عام 2000 كانت قد جرت في لبنان بعد أن تم تأهيل (وبناء) الملاعب التالية (مدينة كميل شمعون الرياضية، إستاد صيدا الدولي، الملعب الأولمبي الدولي في طرابلس، ملعب مدينة بعلبك) كلها على نفقة الدولة اللبنانية، وشرع المجلس البلدي، بعد الإستحصال على التراخيص والإجازات اللازمة، بأعمال التأهيل على نفقة البلدية في انتظار التمويل والمساعدات من قبل الدولة اللبنانية".





وأكدت البلدية أن "المجلس البلدي وفى بوعده باذلا جهودا جبارة على مدار الساعة دون توقف (24/24) وسلم المجمع في الأول من تموز مؤهلا، جاهزا بحسب المواصفات العالمية للفيبا. وكرم حينها المجلس البلدي بشخص رئيسه من قبل الاتحادين الآسيوي واللبناني في 16 آب 2017 على هذا الإنجاز الوطني، حيث حل المجلس البلدي مكان الدولة التي تقاعست عن واجباتها، إذ لم يحرك المعنيون ساكنا لمساندة بلدية زوق مكايل في هذا التحدي على مستوى الوطن، على الرغم من المراجعات العديدة التي استمرت على مدى عامَين من تاريخ الإستحقاق مع كافة المعنيين، وعلى أعلى المستويات". وأكدت البلدية أن "المجلس البلدي وفى بوعده باذلا جهودا جبارة على مدار الساعة دون توقف (24/24) وسلم المجمع في الأول من تموز مؤهلا، جاهزا بحسب المواصفات العالمية للفيبا. وكرم حينها المجلس البلدي بشخص رئيسه من قبل الاتحادين الآسيوي واللبناني في 16 آب 2017 على هذا الإنجاز الوطني، حيث حل المجلس البلدي مكان الدولة التي تقاعست عن واجباتها، إذ لم يحرك المعنيون ساكنا لمساندة بلدية زوق مكايل في هذا التحدي على مستوى الوطن، على الرغم من المراجعات العديدة التي استمرت على مدى عامَين من تاريخ الإستحقاق مع كافة المعنيين، وعلى أعلى المستويات".