جمعية عمومية للاتحاد اللبناني لليخوت

انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لليخوت في نادي حالات سايلينغ كلوب.







في البداية وقف الجميع دقيقة صمت عن روح الرئيس السابق للاتحاد ادمون شاغوري.

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وكانت كلمة لرئيس الاتحاد ربيع سالم قال فيها: "ان هدفنا تفعيل اندية الاتحاد والمثال على ذلك النادي اللبناني لليخوت، والذي منذ العام 2004 أصبح له مقر ومركز تدريب وبالاضافة لاعادتنا للنادي اللبناني للسيارات والسياحة الى كنف الاتحاد، واليوم نحن موجودون في هذا النادي حالات سايلينغ لنرد الجميل للبطلة العالمية الراحلة يوتا يومان ووفاء لها ولناديها، وهي التي نذرت حياتها لقيام هذه الرياضة في بلدها الثاني لبنان وفي سبيل استمرارها ولفترة 50 سنة متواصلة ومن خلال تفعيل هذا النادي ودعمه".







ثم أذاع الامين العام للاتحاد جبران برنامج النشاطات السابقة والمتبقية لهذه السنة وتمت المصادقة عليه. وتلا البيان المالي أمين الصندوق خيرالله وقد تمت المصادقة عليه بالاجماع.