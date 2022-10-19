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رياضة
بطولة لبنان للدفع الرباعي.. الألقاب لرزق وحريز وعاقوري
Lebanon 24
19-10-2022
|
06:08
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نظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي في رأس المتن.
وجاء السباق في اطار المرحلة الثالثة والأخيرة من بطولة لبنان لهذه السنة.
وفي ما يلي النتائج النهائية لكافة الفئات:
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*فئة "يو تي في"(توربو):
1-بيار رزق على مافريك 6.14 دقائق
2-كميل تنوري على مافريك 6.23.57
3-كميل مشرف على مافريك 6.52.05
*فئة "يو تي في"(العادية):
1-مازن حريز على سي اف موتو 6.59.37 دقائق
*فئة مركبات الدفع الرباعي:
1-طارق عاقوري على جيب شيروكي 7.09.21 دقائق
2-عامر زود على جيب شيروكي 7.38.22
3-رشيد نعنعي على رانج روفر 7.58.17
وفي ختام السباق وزع رئيس بلدية رأس المتن رجا ابو سلوان ومدير مكتب الراليات في النادي المنظم غابي كريكر الكؤوس على الفائزين. ونال سليمان خطار كأس السائق المخضرم.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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