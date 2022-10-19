بطولة لبنان للدفع الرباعي.. الألقاب لرزق وحريز وعاقوري

نظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي في رأس المتن.

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وجاء السباق في اطار المرحلة الثالثة والأخيرة من بطولة لبنان لهذه السنة.وفي ما يلي النتائج النهائية لكافة الفئات:*فئة "يو تي في"(توربو):1-بيار رزق على مافريك 6.14 دقائق2-كميل تنوري على مافريك 6.23.573-كميل مشرف على مافريك 6.52.05*فئة "يو تي في"(العادية):1-مازن حريز على سي اف موتو 6.59.37 دقائق*فئة مركبات الدفع الرباعي:1-طارق عاقوري على جيب شيروكي 7.09.21 دقائق2-عامر زود على جيب شيروكي 7.38.223-رشيد نعنعي على رانج روفر 7.58.17