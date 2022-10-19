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رياضة

لماذا لم يهنئ رونالدو بنزيما على نيله الكرة الذهبية على مواقع التواصل؟

Lebanon 24
19-10-2022 | 16:00
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رغم مرور حوالي 48 ساعة على نيل كريم بنزيما الكرة الذهبية، إلا أنه لم يتلق التهنئة من كريستيانو رونالدو، بخلاف باقي النجوم الذين يلعبون معه حاليا أو سبق لهم مجاورة المهاجم الفرنسي.

وبمجرد إعلان تتويجه بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، قام العديد من زملاء بنزيما الحاليين والسابقين بتهنئته، على غرار البرازيلي مارسيلو، والألماني توني كروس، والإسباني سيرخيو راموس، والكرواتي لوكا مودريتش، وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سارع لتهنئة مواطنه، لكن رونالدو التزم الصمت ولم يتفاعل عبر حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي مع تتويج زميله الذي لعب معه جنبا لجنب قرابة تسعة مواسم في ريال مدريد بين العامين 2009 و2018.
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وأثار صمت رونالدو، الكثير من الجدل حول طبيعة علاقته بالمهاجم الفرنسي، وإن كانت هناك خلافات بين الثنائي.

هل هناك خلافات بين رونالدو وبنزيما؟

ما يظهر في العلن يقول غير ذلك تماما، لأن الثنائي تربطهما علاقة قوية جدا منذ انضمامهما معا لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2009، وعادة ما كانا يمتدحان بعضهما البعض في تصريحاتهما لوسائل الإعلام.

وسبق لبنزيما أن قال عن رونالدو قبل مباراة السوبر الأوروبي هذا الموسم: "رونالدو ساعدني كثيرا وعندما غادر (ريال مدريد في 2018) كان لدي رغبة في تغيير أسلوبي وطموحي، وأعتقد أنني قمت بذلك بنجاح".

وتطرق نجم ريال مدريد إلى دور رونالدو معه قبل رحيل الأخير إلى يوفنتوس في 2018: "لقد ساعدني كثيرا، ودوري اختلف كثيرا معه، وعندما غادر علمت أنه حان الوقت لتقدمي خطوة للأمام في تسجيل الأهداف".
 
في المقابل، فإن عدم تفاعل رونالدو مع تتويج بنزيما بالكرة الذهبية والتزامه الصمت على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعني بالمطلق أن النجم البرتغالي لم يهنئ زميله السابق، فهناك وسائل أخرى بخلاف مواقع التواصل، لتقديم التهاني.
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