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رياضة

الدوري الإيطالي.. "الهداف" يغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي

Lebanon 24
19-10-2022 | 23:00
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سيغيب هداف نادي لاتسيو، الدولي الإيطالي، تشيرو إيموبيلي، عن صفوف فريقه حتى نهاية العام الحالي، بعد أن أعلن ناديه عن إصابته في فخذه، الأربعاء.

وخرج إيموبيلي من مباراة فريقه الأحد ضد أودينيزي (0-0) بعد مرور نصف ساعة، وقد أورد لاتسيو في بيانه بأن "اللاعب تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر" من دون أن يشير إلى فترة غياب اللاعب عن الملاعب.
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ولكن وسائل الإعلام الإيطالية، قالت إن المهاجم الدولي الإيطالي سيغيب أغلب الظن عما تبقى من مباريات للاتسيو حتى نهاية العام الحالي.

ويتصدر إيموبيلي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد ستة أهداف، بالتساوي مع النمساوي ماركو أرناتوفيتش، مهاجم بولونيا، والصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس.

وسيتوقف الدوري الإيطالي منتصف تشرين الثاني ولا يعاود نشاطه إلا في مطلع العام المقبل، وذلك لإفساح المجال لإقامة نهائيات كأس العالم في قطر، علما بأن منتخب إيطاليا لن يشارك في مونديال قطر لعدم تأهله إليها.
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