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رياضة

تصرف غريب لرونالدو لعدم إشراكه في لقاء مانشستر وتوتنهام (فيديو)

Lebanon 24
20-10-2022 | 02:00
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لم يتقبل كريستيانو رونالدو، قرار مدربه إيريك تن هاغ، بعدم إقحامه في لقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وغادر الملعب قبل نهاية اللقاء.
 
وظل رونالدو على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 89، وعندما تيقن أنه لن يشارك في المباراة غادر الملعب وتوجه إلى غرفة تغيير الملابس.
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وكان رونالدو، خاض ضد نيوكاسل الأحد الماضي، مباراته الأولى كأساسي في الدوري الإنجليزي منذ الهزيمة المذلة لمانشستر يونايتد أمام برنتفورد 0-4 في أغسطس الماضي، لكن تن هاغ أخرجه قبل 18 دقيقة على النهاية ضمن مسعاه لمحاولة الوصول إلى شباك نيوكاسل.
وبدا البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، مستاء تماما لحظة خروجه من الملعب، لكن مدربه حاول تهدئة الأمور حيث قال  "أعتقد أن أي لاعب لن يكون سعيدا بالخروج من الملعب، خصوصا رونالدو".
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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