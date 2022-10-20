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رياضة

بسبب الإصابة.. 10 نجوم عالميين سيغيبون عن كأس العالم 2022

Lebanon 24
20-10-2022 | 05:00
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توسعت قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن بطولة كأس العالم 2022 المقبلة، لتشمل عددا من النجوم، وتمثل تعقيدات للمنتخبات الكبيرة التي ستعيد ترتيب أوراقها قبل أسابيع من البطولة.

ومع تبقي قرابة شهر على انطلاق المونديال، تزداد أنباء غياب النجوم عن المونديال بسبب الإصابات المتزايدة التي يشهدها الموسم الأوروبي.
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جمعنا لكم أبرز 10 نجوم سيغيبون عن المونديال بسبب الإصابة، مع احتمال إضافة أسماء أخرى في الأسابيع المقبلة:
 

باولو ديبالا (منتخب الأرجنتين)
 
 
أحد أبرز نجوم الأرجنتين، سيحرم العالم من مهاراته خلال المونديال، بسبب إصابة عضلية تعرض لها قبل أسابيع بالدوري الإيطالي مع فريقه روما.
 
 
أليكسز سيلميكرز (منتخب بلجيكا)

النجم البلجيكي الصاعد لن يلحق بالمونديال مع منتخب بلاده بلجيكا، مما يحطم حلمه بالمشاركة في البطولة لأول مرة.
 

ريس جيمس (منتخب إنجلترا)

ظهير منتخب إنجلترا المتألق سيغيب عن البطولة بسبب إصابة تعرض لها في دوري أبطال أوروبا مع ناديه تشلسي.
 

كالفن فيليبس (منتخب إنجلترا)

فيليبس كان من العناصر الرئيسية لمنتخب إنجلترا في بطولة أوروبا الأخيرة، ولكن الإصابة ستحرمه من المشاركة في موندياله الأول.
 

جيني فينالدوم (منتخب هولندا)

نجم ليفربول السابق لن يكون مع منتخب هولندا في المونديال، بالرغم من الدور الكبير الذي لعبه بالتصفيات، وذلك بسبب الكسر الذي تعرض له بساقه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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