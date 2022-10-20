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رياضة

ختام بطولة لبنان للمخضرمين في التنس بنادي الغولف

Lebanon 24
20-10-2022 | 03:04
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 اختتمت بطولة لبنان للمخضرمين بالتنس في نسختها الثانية والتي نظمّها نادي الغولف بإشراف الإتحاد اللبناني للعبة على ملاعبه الترابية في منطقة الجناح وخصصت لفئتي الفردي والزوجي وشارك فيها 108 لاعبين.
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وهنا النتائج الفنية:

 

_ فئة الفردي :

 

_ 35 سنة : فاز محمد عطايا على مروان دلال 6 – 2 ، 6 – 4

 

_ فوق 45 سنة : فاز زياد كميد على بيتر بوعون 6 – 3 ، 5 – 7، 10 - 5

 

_ فوق 55 سنة : فاز محمد محيدلي على موسى عطا 6 – 1 ، 6 – 1

 

_ فئة الزوجي :

 

_ 35 سنة : فاز محمد عطايا وماجد أبو عقدة على جهاد الجميل وشفيق صوايا 6 – 4 ، 6 – 3

 

_ فوق 45 سنة : فاز بيتربوعون وجورج قبلان على وسيم ماضي وسهيل زكا 6 – 3 ، 6 – 4

 

_ فوق 55 سنة : فاز موسى فاخوري وفؤاد خاطي على محمد محيدلي وجان بيار زبوني 7 – 5 ، 6 – 2

 

قاد المباريات الحكم العام جوي الخليل.

 
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