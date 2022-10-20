ختام بطولة لبنان للمخضرمين في التنس بنادي الغولف

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اختتمت بطولة لبنان للمخضرمين بالتنس في نسختها الثانية والتي نظمّها نادي الغولف بإشراف الإتحاد اللبناني للعبة على ملاعبه الترابية في منطقة الجناح وخصصت لفئتي الفردي والزوجي وشارك فيها 108 لاعبين.وهنا النتائج الفنية:_ فئة الفردي :_ 35 سنة : فاز محمد عطايا على مروان دلال 6 – 2 ، 6 – 4_ فوق 45 سنة : فاز زياد كميد على بيتر بوعون 6 – 3 ، 5 – 7، 10 - 5_ فوق 55 سنة : فاز محمد محيدلي على موسى عطا 6 – 1 ، 6 – 1_ فئة الزوجي :_ 35 سنة : فاز محمد عطايا وماجد أبو عقدة على جهاد الجميل وشفيق صوايا 6 – 4 ، 6 – 3_ فوق 45 سنة : فاز بيتربوعون وجورج قبلان على وسيم ماضي وسهيل زكا 6 – 3 ، 6 – 4_ فوق 55 سنة : فاز موسى فاخوري وفؤاد خاطي على محمد محيدلي وجان بيار زبوني 7 – 5 ، 6 – 2قاد المباريات الحكم العام جوي الخليل.