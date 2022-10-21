رونالدو يبرّر "سخونة اللحظة": الاستسلام للضغط ليس خياراً

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أكد مهاجم فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو أنه سيواصل بذل الجهد مع فريقه وأنه سيعود إلى صفوفه قريبا، بعدما أعلن النادي أن الدون لن يكون في قائمته بالمباراة القادمة.وتوجه رونالدو البديل الذي لم يشارك في الفوز يوم الأربعاء2-صفر على توتنهام هوتسبير إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس قبل بضع دقائق من نهاية المباراة بعد أن تركه المدرب إريك تن هاغ مرة أخرى على مقاعد البدلاء.وقال تن هاغ بعد المباراة إنه سيتعامل مع الواقعة يوم الخميس، مشيرا إلى أن تركيزه منصب على الفريق.وجاء في البيان "كريستيانو رونالدو لن يكون ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد في مباراة تشيلسي بالدوري الإنكليزي الممتاز يوم السبت".وأثار تصرف رونالدو أمس الأربعاء انتقادات إذ اعتبر بيتر شمايكل، حارس مانشستر يونايتد، السابق أن اللاعب البالغ عمره 37 عاما بات مصدر إلهاء في أولد ترافورد.وكتب رونالدو على إنستغرام في وقت متأخر من يوم الخميس: "دائما ما حاولت أن أكون مثالا يحتذى للاعبين صغار السن في كل الأندية التي مثلتها".وتابع "للأسف، لا يكون هذا ممكنا دائما وأحيانا تغلبك سخونة اللحظة".وأضاف "حاليا، أشعر أن علي مواصلة الاجتهاد في كارينجتون ودعم زملائي في الفريق والاستعداد لأي شيء في أي مباراة".وتابع "الاستسلام للضغط ليس خيارا. لم يكن خيارا. هذا مانشستر يونايتد ويجب أن نظل متحدين. قريبا سنكون سويا مجددا".