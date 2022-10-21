"أستون فيلا" يقيل مدرّبه بعد الخسارة السادسة

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أعلن أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إقالة مدربه ستيفن جيرارد بعد بداية متواضعة للموسم واحتلال المركز 17 بالدوري بعد 11 مباراة.وقال أستون فيلا في بيان مقتضب عبر موقعه على الإنترنت: "نود توجيه الشكر إلى ستيفن على عمله الجاد والتزامه ونتمنى له التوفيق في المستقبل".وخسر فيلا 3-صفر على ملعب فولهام في وقت سابق، بعدما سجل هاريسون ريد (36) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (68 من ركة جزاء) وتايرون مينغز (83 خطأ في مرمى فريقه) الأهداف.ومني أستون فيلا بالخسارة الثانية تواليًا والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند تسع نقاط وتراجع إلى المركز السابع عشر.