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رياضة
الدوري الأوروبي... هدف تشاكا يضمن لأرسنال التأهل لمرحلة خروج المغلوب
Lebanon 24
21-10-2022
|
08:00
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تأهل أرسنال لمرحلة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات بعدما هز جرانيت تشاكا الشباك في الشوط الثاني ليفوز أرسنال 1-0 على آيندهوفن.
ويعني الفوز بهذه المباراة، التي أعيد ترتيب موعدها بعد تأجيلها الشهر الماضي لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أن أرسنال سينهي دور المجموعات في المركز الأول أو الثاني بالمجموعة الأولى بعد أن حافظ على بدايته المثالية بعد 4 مباريات.
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وعانى أرسنال على أرضه من شوط أول محبط حيث سيطر لاعبوه على مجريات المباراة وأطلقوا 9 تسديدات مقابل تسديدة وحيدة للفريق الهولندي لكنهم أخفقوا في صناعة فرص واضحة.
وبدأ أرسنال الشوط الثاني بتثاقل قبل أن يقترب بوكايو ساكا و إيدي نكيتياه وجابرييل جيسوس من كسر الجمود، لكن تشاكا منح فريق المدرب ميكل أرتيتا تقدماً مستحقاً في الدقيقة 71.
ولعب البديل مارتن أوديجارد الكرة إلى تاكيهيرو تومياسو الذي لعبها لتشاكا غير المراقب ليسددها لاعب الوسط السويسري في مرمى آيندهوفن مسجلاً هدفه الثالث هذا الموسم في جميع المسابقات.
ويتصدر أرسنال المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن آيندهوفن صاحب المركز الثاني. وهذه النتيجة تضعه على أعتاب حسم الصدارة في النهاية.
المصدر: الشرق
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