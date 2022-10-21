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رياضة

نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم نهائياً (فيديو)

Lebanon 24
21-10-2022 | 07:42
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أعلن فرانك ريبيري نجم منتخب فرنسا السابق اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا، وذلك بعد مسيرة حافلة مع الساحرة المستديرة.
وفي سن الـ39 عاما، أعلن ريبيري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتزاله لعب كرة القدم، وهو القرار الذي جاء بسبب عدم قدرته على اللعب بشكل طبيعي نتيجة الإصابة المزمنة مع فريقه الحالي ساليرنيتانا الإيطالي.
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وكتب ريبيري، عبر "تويتر": "تتوقف الكرة، لكن المشاعر التي بداخلي ليست كذلك، شكرا للجميع على هذه المغامرة الرائعة".
 
ويعد ريبيري من أبرز اللاعبين الفرنسيين خلال القرن الحالي، خاصة طوال فترة لعبه مع بايرن ميونخ بين 2007 و2019.

ريبيري مع بايرن ميونخ كافة الألقاب الممكنة سواء محلية أو قارية أو دولية بواقع 24 بطولة، فضلا عن لقب كأس تركيا بقميص جالطة سراي.
 
 
وعلى مستوى منتخب فرنسا، كانت أبرز إنجازات ريبيري الوصول مع "الديوك" لنهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا.
 
 
المصدر: bein sports
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