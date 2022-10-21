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رياضة

فوز النجمة على الشباب الغازية في بطولة كرة القدم

Lebanon 24
21-10-2022 | 10:00
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 تمكن النجمة من الفوز على الشباب الغازية 2-0 في المباراة التي أقميت بينهما عصر اليوم على ملعب بحمدون البلدي.

و سجل للنجمة كل من حسن كوراني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، وعلي علاء الدين في الدقيقة 45.
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النجمة

الشباب الغازية

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