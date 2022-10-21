فوز النجمة على الشباب الغازية في بطولة كرة القدم

تمكن النجمة من الفوز على الشباب الغازية 2-0 في المباراة التي أقميت بينهما عصر اليوم على ملعب بحمدون البلدي.



و سجل للنجمة كل من حسن كوراني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، وعلي علاء الدين في الدقيقة 45.