صنفت سابقًا الأولى عالميًّا... إيقاف نجمة التنس هاليب بسبب المنشطات

أوقفت الوكالة الدولية للنزاهة في التنس، الجمعة، النجمة الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميا سابقا، بشكل مؤقت لتعاطيها مادة منشطة.وجاء في بيان للوكالة "قدمت هاليب عينة أثناء مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في آب 2022.. ووجد التحليل أنها تحتوي على روكسادوستات، وهي مادة مدرجة في القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لعام 2022".ويحفز هذا العقار على إنتاج خلايا الدم الحمراء ويستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

وغردت المصنفة تاسعة على العالم سريعا "اليوم تبدأ أصعب مباراة في حياتي: الكفاح من أجل الحقيقة. تم إخباري أنني خضعت لفحص إيجابي لكمية قليلة جدا من مادة روكسادوستات، وهذه أكبر صدمة أتلقاها في حياتي".وتابعت ابنة الـ31 عاما "لم تخطر في ذهني يوما خلال مسيرتي فكرة الاحتيال وهي تناقض كل القيم التي تعلمتها. في مواجهة هذا الموقف غير العادل، أشعر بالارتباك التام والخيانة".وأكدت المتوجة بلقبين كبيرين "سأكافح حتى النهاية لأثبت أنني لم أتناول أي مادة محظورة عن قصد وأؤمن أن الحقيقة ستنتصر عاجلا أم آجلا".وأكملت "الأمر لا يتعلق بالألقاب والأموال، بل بالشرف وقصة الحب التي طورتها مع لعبة التنس على مدى 25 عاما".وحققت هاليب في مسيرتها، 24 لقبا، بينها رولان غاروس 2018، وويمبلدون 2019.