Advertisement

رياضة

صنفت سابقًا الأولى عالميًّا... إيقاف نجمة التنس هاليب بسبب المنشطات

Lebanon 24
21-10-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1002758-638019746801934156.png
Doc-P-1002758-638019746801934156.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت الوكالة الدولية للنزاهة في التنس، الجمعة، النجمة الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميا سابقا، بشكل مؤقت لتعاطيها مادة منشطة.

وجاء في بيان للوكالة "قدمت هاليب عينة أثناء مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في آب 2022.. ووجد التحليل أنها تحتوي على روكسادوستات، وهي مادة مدرجة في القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لعام 2022".
Advertisement

ويحفز هذا العقار على إنتاج خلايا الدم الحمراء ويستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى.
 
وغردت المصنفة تاسعة على العالم سريعا "اليوم تبدأ أصعب مباراة في حياتي: الكفاح من أجل الحقيقة. تم إخباري أنني خضعت لفحص إيجابي لكمية قليلة جدا من مادة روكسادوستات، وهذه أكبر صدمة أتلقاها في حياتي".

وتابعت ابنة الـ31 عاما "لم تخطر في ذهني يوما خلال مسيرتي فكرة الاحتيال وهي تناقض كل القيم التي تعلمتها. في مواجهة هذا الموقف غير العادل، أشعر بالارتباك التام والخيانة".

وأكدت المتوجة بلقبين كبيرين "سأكافح حتى النهاية لأثبت أنني لم أتناول أي مادة محظورة عن قصد وأؤمن أن الحقيقة ستنتصر عاجلا أم آجلا".

وأكملت "الأمر لا يتعلق بالألقاب والأموال، بل بالشرف وقصة الحب التي طورتها مع لعبة التنس على مدى 25 عاما".

وحققت هاليب في مسيرتها، 24 لقبا، بينها رولان غاروس 2018، وويمبلدون 2019.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-10-21
14:00 | 2022-10-21
11:00 | 2022-10-21
10:00 | 2022-10-21
08:00 | 2022-10-21
07:42 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website