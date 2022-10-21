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رياضة

غوارديولا: هتافات ملعب هيلزبورو لا تمثل نادي مانشستر سيتي

Lebanon 24
21-10-2022 | 14:00
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قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن هتافات المشجعين المرتبطة بكارثة ملعب هيلزبورو "لا تمثل ما نحن عليه كفريق أو ناد"، وسط استمرار تبعات المباراة أمام ليفربول.

ولم يعتذر "السيتي" علنا بعد، رغم سماع بعض مشجعيه وهم يرددون هتافات عن الكارثة التي وقعت عام 1989 وأدت لمقتل 97 مشجعا من ليفربول، وذلك خلال مباراة فاز فيها ليفربول بهدف مقابل لا شيء في ملعب "أنفيلد" ضمن الدوري الممتاز، الأحد الماضي.
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وسئل غوارديولا عن الأمر اليوم الجمعة، فقال إنه لم يسمع الهتاف.

وأضاف "إن كان ذلك قد حدث، فأنا آسف للغاية. إنه لا يمثل ما نحن عليه كفريق، إن كان قد وقع. لكن لا تقلقوا، يمكننا أن نسلك سلوكا ممتازا (بعد) أخطائنا، دون مشكلة".

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