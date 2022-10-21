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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. اتهام مشجع لمارسيليا بمحاولة القتل لإطلاقه مقذوفًا

Lebanon 24
21-10-2022 | 16:00
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وجهت تهمة بمحاولة القتل لمشجع لمارسيليا الفرنسي الجمعة، لإطلاقه مقذوفا أصاب مشجعا ألمانيا بجروح خطيرة خلال مباراة فريقه ضد أينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وقال المدعي العام، إن الرجل البالغ من العمر 26 عاما اعترف بأنه "صاحب المقذوفة التي وجهت نحو موقف السيارات الخاص بالجماهير الزائرة" خلال المباراة في المدينة الساحلية بجنوب فرنسا في 13 أيلول الفائت.
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وأفرج القاضي عن المتهم الجمعة وهو قرار استأنفه الادعاء الفرنسي.

وأصيب الضحية، وهو رجل يبلغ من العمر 65 عاما، في عنقه واحتاج إلى العلاج في المستشفى ومن المتوقع أن يأخذ أربعة أشهر إجازة من العمل، بينما أصيب صديقه (64 عاما) بحروق في يده وهو يحاول إبعاد المقذوفة.

وشابت المباراة التي خسرها مارسيليا 0-1 حوادث شغب اعتقل على إثرها 17 شخصا.
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