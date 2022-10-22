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رياضة

ثنائية رابيو تساعد يوفنتوس "المضغوط" في الفوز على إمبولي

Lebanon 24
22-10-2022 | 05:00
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سجّل لاعب الوسط أدريان رابيو ثنائية ليساعد يوفنتوس في فوز ساحق 4-0 على إمبولي في استاد أليانز، وحقق فريق المدرب ماسيميليانو أليجري بذلك انتصارين متتاليين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة هذا الموسم.
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وضع المهاجم مويس كين أصحاب الضيافة في المقدمة بالدقيقة الثامنة من متابعة لتمريرة عرضية جميلة من فيليب كوستيتش.

وضاعف ويستون ماكيني النتيجة بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني حين مرر خوان كوادرادو كرة رائعة حولها لاعب منتخب أميركا برأسه إلى سقف الشباك.

وعزز رابيو تفوق يوفنتوس بضربة رأس بعد تمريرة حاسمة أخرى من كوادرادو بالدقيقة 82، ثم أكمل اللاعب الفرنسي الرباعية في الوقت بدل الضائع.

وتقدم يوفنتوس مركزاً واحداً ليصبح السابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة متقدماً على إنتر ميلان الذي يحل ضيفاً على فيورنتينا السبت، ويبقى إمبولي في المركز 11.
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