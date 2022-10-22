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رياضة
ثنائية ليفاندوفسكي تهدي برشلونة فوزاً سهلاً على فياريال
Lebanon 24
22-10-2022
|
14:00
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تعافى برشلونة بشكل رائع من خسارته أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بفوزه 3-0 على ضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بفضل ثنائية من روبرت ليفاندوفسكي.
وسجل برشلونة ثلاثة أهداف في سبع دقائق من الشوط الأول بدأت بتسديدة من ليفاندوفسكي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31.
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وضاعف المهاجم البولندي النتيجة بعد أربع دقائق بتسديدة رائعة دقيقة من حافة منطقة الجزاء لينهي هجمة مرتدة بعد أن اقتنص بيدري الكرة من منافس بالقرب من دائرة المنتصف.
وسجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة بعد ذلك بثلاث دقائق، حيث وضع الكرة في الشباك الخالية من حارسها من مدى قريب بعد تمريرة عرضية منخفضة من فيران توريس.
وبعد ضمان النقاط الثلاث، تراجع أداء برشلونة بعد الاستراحة، لكنه حافظ بشكل مريح على فوزه.
وظل برشلونة في المركز الثاني برصيد 25 نقطة متأخراً بثلاث نقاط عن ريال مدريد ويتقدم بمثلها على ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث.
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