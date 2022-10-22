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رياضة
خبر سار لرونالدو... ماذا أعلن مدرب "مانشستر يونايتد"؟
Lebanon 24
22-10-2022
|
11:00
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ينتظر أن يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب مجددا مع الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد الخميس المقبل، بحسب ما صرح به مدرب "الشياطين الحمر" الهولندي إريك تين هاغ.
وقال تين هاغ، عشية مواجهة تشيلسي، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقال اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن رونالدو سيعود للفريق الأول بنادي مانشستر يونايتد وسيعتمد عليه لبقية الموسم رغم استبعاده من مباراة تشيلسي.
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وأضاف: "إنه خارج مباراة تشيلسي، ثم سيستمر معنا.. أنا منفتح على هذا الأمر.. غيابه ضربه بالنسبة لي، حيث يظل كريستيانو جزءا مهما من الفريق، وأنا أعتمد عليه".
وتابع: "يتدرب كريستيانو ليحافظ على لياقته البدنية، ومن أجل الاستعداد للمباراة التالية ضد شيريف" المقررة الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الأوروبي.
وحول إمكانية عودة رونالدو للتدريبات الجماعية ليونايتد، الاثنين المقبل، أجاب تين هاغ: "سنتحدث أولا.. هل سيكون الغياب أطول؟ لا أعتقد ذلك.. لا أريد أن أفتقده، أريده أن يكون في الفريق وأن يشارك، لأنه مؤثر".
(روسيا اليوم)
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