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رياضة

بعد خضوعه لجراحة في الرأس.. وفاة لاعب كرة القدم المعروف داخل المستشفى (صورة)

Lebanon 24
22-10-2022 | 08:00
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أعلن نادى تيجيفاجارو ميازاكي الياباني لكرة القدم، وفاة مهاجمه ماساتو كودو عن عمر 32 عاما بعد خضوعه لجراحة في المخ.

وتوفي كودو، الذي دخل المستشفى في الثالث من الشهر الجاري، الليلة الماضية، وفقا لما أعلنه ناديه تيجيفاجارو ميازاكي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الياباني.
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وذكر النادي في بيانه، أن كودو، لاعب فانكوفر وايتكابس الكندي وبريزبان رور الأسترالي السابق "كان له دور كبير في دوري الدرجة الأولى.. لعب من أجل اليابان، وتاريخه كبير، لكنه حافظ على تواضعه".
 


وأضاف أن كودو "تمتع بسلوك جيد، وكان يهتم بزملائه والنادي والمشجعين.. لقد حطمنا الموت المبكر للاعب عظيم".

وبدأ كودو مشواره في الدوري الياباني عام 2009 مع فريق كاشيوا ريسول، ولعب أيضا لصالح سانفريس هيروشيما.

وأحرز اللاعب الراحل 60 هدفا في دوري الدرجة الأولى، ومع المنتخب الياباني سجل هدفين في أربع مباريات، جميعها في عام 2013.

وانتقل كودو إلى تيجيفاجارو ميازاكي، قادما من بريزبان رور، وأحرز ثلاثة أهداف في 21 مباراة.
 
(روسيا اليوم) 
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