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رياضة
هالاند يقود "مانشستر سيتي" لانتصار جديد
Lebanon 24
22-10-2022
|
16:00
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عاد "مانشستر سيتي" إلى سكة الانتصارات مجددا بالدوري الإنكليزي الممتاز، بعد هزيمته الأولى في الموسم الأسبوع الماضي على يد ليفربول.
وانتصر "السيتيزينز" بنتيجة 3-1 على ضيفه برايتون، في لقاء تألق به الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند.
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وسجل هالاند هدفين بالشوط الأول، حسم بهما اللقاء، وبالرغم من محاولات برايتون للعودة بهدف عن طريق ليوناردو تروسارد، إلا أن البلجيكي كيفن دي بروين حسم اللقاء بتسديدة رائعة في الدقيقة 75.
ورفع هالاند غلته من الأهداف إلى 17 هدفا بالدوري الإنكليزي الممتاز، محلقا بصدارة الهدافين بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الإنكليزي هاري كين.
ومن ناحيته، بقي برايتون في المركز الثامن، بعد هذه الهزيمة، وواصل مدربه الجديد روبرتو دي زربي نتائجه السلبية، حيث فشل في تحقيق أي انتصار في مباراته الخامسة بالدوري.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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