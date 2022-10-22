"الموقف صعب".. لاعبٌ دولي يكشف سبب اعتزاله كرة القدم

كشف اللاعب الفرنسي الدولي السابق، فرانك ريبيري، عن خيبة أمله الكبيرة، بعد اضطراره للاعتزال، بسبب إصابة في الركبة.

وكان ريبيري يأمل في أن يخوض موسم كامل، وهو في عمر الـ39، مع فريق ساليرنيتانا الإيطالي هذا الموسم، حيث كان يثق في قدرته على الاعتزال بقراره الخاص في نهاية الموسم.

Advertisement

وفي حديثه مع صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، قال ريبيري: "لست هشاً، لكن في الأيام الثلاثة التالية لتلك المباراة لم أكن أستطيع الحراك، الأطباء قالوا إن الموقف صعب للغاية".

وأضاف: "حاولت التعافي، لكنني لم أصدق أنني سأجبر على التوقف عن اللعب، أردت اختيار اليوم الذي سأتوقف فيه عن ممارسة اللعبة، لكن مسيرتي الكروية انتهت".