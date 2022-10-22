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رياضة

"الموقف صعب".. لاعبٌ دولي يكشف سبب اعتزاله كرة القدم

Lebanon 24
22-10-2022 | 23:00
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كشف اللاعب الفرنسي الدولي السابق، فرانك ريبيري، عن خيبة أمله الكبيرة، بعد اضطراره للاعتزال، بسبب إصابة في الركبة.
وكان ريبيري يأمل في أن يخوض موسم كامل، وهو في عمر الـ39، مع فريق ساليرنيتانا الإيطالي هذا الموسم، حيث كان يثق في قدرته على الاعتزال بقراره الخاص في نهاية الموسم.
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وفي حديثه مع صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، قال ريبيري: "لست هشاً، لكن في الأيام الثلاثة التالية لتلك المباراة لم أكن أستطيع الحراك، الأطباء قالوا إن الموقف صعب للغاية".
وأضاف: "حاولت التعافي، لكنني لم أصدق أنني سأجبر على التوقف عن اللعب، أردت اختيار اليوم الذي سأتوقف فيه عن ممارسة اللعبة، لكن مسيرتي الكروية انتهت".
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