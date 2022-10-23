أنشيلوتي هدّد بمُغادرة ريال مدريد.. ما علاقة رونالدو؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنّ المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قد وقف أمام عودة الدوليّ البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الحالي والهدّاف التاريخي للنادي الملكي، في نافذة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وذكرت شبكة "آل ناسينول" الإسبانية أنّ البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو تواصل مع مسؤولي ريال مدريد وعرض على إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز إعادة البرتغالي إلى "سانتياغو برنابيو" من جديد.



ولكن المفاجأة كانت هي أنّ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، هو من رفض عودة رونالدو وليست إدارة المرينغي.



وكشف التقرير عن مُفاجأة أخرى وهي أنّ أنشيلوتي هدّد بيريز بالرحيل عن صفوف النادي في حال قيامه بإعادة رونالدو من جديد.



ويأتي ذلك على الرغم من عمل رونالدو وأنشيلوتي معًا لمدة موسمين في الفترة من 2013 حتى 2015 والفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014.

وكان البرتغالي قد سجّل 450 هدفًا وصنع 131 هدفا أخرى في مسيرته مع ريال مدريد في الفترة من 2009 حتى 2018، وفاز بأربعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في كأس عالم للأندية ولقبي دوري إسبانيا.



ويُعاني رونالدو هذا الموسم الأمرّين مع مانشستر يونايتد، في ظل عدم مشاركته في العديد من المباريات ووجوده على مقاعد البدلاء مع دفع البرتغالي للدخول في أزمة مع مدربه إريك تين هاغ، ليُقرر استبعاده عن مباراة تشيلسي في الجولة الـ13 من البريميرليغ.



يُذكر أنّ رونالدو سجّل 18 هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2021-22 الماضي، ولكن في هذا الموسم لم يُحرز إلا هدفين فقط.

المصدر: WIN WIN