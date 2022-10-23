"الجنس اللطيف" يجتاح "مونديال قطر" 2022

بعد أن اجتاح العنصر النسائي عالم كرة القدم، ستشهد الساحرة المستديرة، خلال مونديال قطر 2022، أول مشاركة لـ"الجنس اللطيف"، بكأس العالم للرجال.





وستنير ملاعب قطر، 3 حكمات من أصل 36 حكماً رئيسياً، بالإضافة الى 3 سيدات ضمن الحكّام المساعدات والفيديو "VAR".

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تلك السيدات، لم يشاركن في إدارة مباريات ضخمة كبرى من قبل، لكن مسيرتهنّ الكبيرة في بلادهنّ ولا سيما مشاركاتهنّ الخارجيّة الرائعة، أجبرت "الفيفا" على اختيارهنّ من بين باقي حكّام العالم، لإدارة مباريات أعظم حدث تاريخيّ في الشرق الاوسط. تلك السيدات، لم يشاركن في إدارة مباريات ضخمة كبرى من قبل، لكن مسيرتهنّ الكبيرة في بلادهنّ ولا سيما مشاركاتهنّ الخارجيّة الرائعة، أجبرت "الفيفا" على اختيارهنّ من بين باقي حكّام العالم، لإدارة مباريات أعظم حدث تاريخيّ في الشرق الاوسط.

يوشيمي ياماشيتا



تعد يوشيمي ياماشيتا أول حكمة محترفة في اليابان، كانت ضمن حكّام كأس العالم للسيدات 2019 . وفي 2022 تم اختيارها لتكون ضمن حكّام بطولة كأس العالم 2022.

وكانت قد سجلت إنجازاً في مسيرتها مع التحكيم، بعدما أصبحت أول حكمة تدير مباراةً في الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم للرجال.

وفي البطولة الدوليّة، سينضم إليها أيضاً كل من ستيفاني فرابارت (فرنسا) وساليما موكانسانجا (رواند).

ستيفاني فرابارت

الحكمة المحترفة ستيفاني فرابارت( 37 عاماً)ضمن حكّام مونديال قطر 2022، الى جانب يوشيمي ياماشيتا.

وكانت قد دخلت تاريخ كرة القدم، بعد أن حصلت على الشارة الدوليّة عام 2009. وتصنّف كأبرز حكمة في كرة القدم في الوقت الحالي، لتدخل التاريخ مرّة أخرى، بعد اختيارها للتحكيم في مونديال قطر.

تولّت إدارة مباراة نصف نهائي كأس أوروبا للسيّدات عام 2017 بين هولندا المضيفة وإنجلترا، إضافة إلى نهائي كأس أوروبا عام 2012 تحت 19 عاماً في تركيا.

وفي 2019 أصبحت أول امرأة تقود لقاءً للرجال بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، خلال مباراة بين أميان وستراسبورغ.

وكانت ستيفاني في 2019 دخلت التاريخ الرياضي بعدما عيّنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإدارة لقاء كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي في إسطنبول بتركيا.

ساليما موكانسانجا

ساليما موكانسانجا واحدة من ثلاثة حكّام من النساء تم اختيارهنّ لإدارة كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها قطر، وأصبحت أول امرأة أفريقية تتولى رئاسة حدث كرة القدم للرجال.

هي حكم دولي مسجل في FIFA منذ عام 2012، وكانت مسؤولة في كأس العالم للسيدات 2019 FIFA في فرنسا. وفي عام 2022، أصبحت أول امرأة تحكّم في كأس إفريقيا للأمم، وقادت فريقاً مكوناً من فتيحة جرمومي (المغرب) ، وكارين أتيمزابونج (الكاميرون)، وبشرى كربوبي (المغرب) كحكم.

كذلك أدارت عدّة مباريات في الأولمبياد، وكأس العالم للسيدات، وكأس الأمم الأفريقية للسيدات، ودوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ويعاون الحكمات الثلاث السابقات، كل من البرازيلية نويزا باك، والمكسيكية كارين دياز ميدينا، والأميركية كاثرين نيسبيت كحكمات مساعدات.

نويزا باك

تعدّ باك من افضل الحكمات المساعدات في كرة القدم، وهي الآن إحدى عضوات أول طاقم تحكيم نسائي في كأس العالم للرجال 2022.





وفي عام 2019 في قطر أيضاً، كانت باك جزءاً من طاقم التحكيم النسائي الذي أدار مباراة الدحيل القطري ضد أولسان هيونداي الكوري، في مباراة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية للرجال. وفي عام 2019 في قطر أيضاً، كانت باك جزءاً من طاقم التحكيم النسائي الذي أدار مباراة الدحيل القطري ضد أولسان هيونداي الكوري، في مباراة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية للرجال.

كارين دياز



وأيضاً الحكم المساعد كارين دياز ، من ضمن الحكّام المساعدات في مونديال قطر 2022.





وكانت دياز عضواً في المنتخب المكسيكي في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2018 FIFA.





كاثرين نيسبيت



وأخيراً، دخلت الحكم المساعد كاثرين نيسبيت التاريخ في تصفيات كأس العالم للرجال. وكانت دياز عضواً في المنتخب المكسيكي في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2018 FIFA.كاثرين نيسبيتوأخيراً، دخلت الحكم المساعد كاثرين نيسبيت التاريخ في تصفيات كأس العالم للرجال.