23
o
بيروت
21
o
طرابلس
11
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"توصية سريعة" لمانشستر يونايتد لحسم أزمة رونالدو
Lebanon 24
23-10-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يرى غاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق إنه لابد من إنهاء العلاقة بين النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والمهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في أسرع وقت ممكن في ظل تعثر العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الثانية للاعب مع النادي.
Advertisement
وخلال الموسم الحالي جلس رونالدو الذي أحرز مؤخرا هدفه رقم 700 معظم الوقت على مقاعد البدلاء تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاغ.
وكان خارج تشكيلة الفريق في مباراة السبت والتي انتهت بالتعادل مع تشلسي بعد رد فعله على عدم إشراكه في منتصف الأسبوع أمام توتنهام هوتسبير وجلوسه على مقاعد البدلاء.
ومع وجود إشارات على تحقيق الفريق تقدما تحت قيادة تين هاغ يعتقد نيفيل أنه لابد من التوصل لحل للموقف الحالي بين الطرفين النادي واللاعب.
وقال نيفيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "لابد أن ينتقل كريستيانو رونالدو إلى فريق أخر واللعب كل أسبوع لأنه لا يمكنه القبول بالجلوس على مقاعد البدلاء.
وتابع: "لكن لا بد من وضع نهاية لهذه العلاقة هذا الأسبوع أو الانتظار بعد كأس العالم.. لابد من إنهاء العلاقة".
وتوجه رونالدو نحو النفق المؤدي لغرف الملابس قبل انتهاء المباراة التي انتهت بفوز يونايتد 2-صفر على توتنهام وهو تصرف يعتبره نيفيل غير مقبول.
وقال نيفيل عن ذلك: "هذه هي المرة الثانية التي يغادر فيها رونالدو ملعب أولد ترافورد ويستقل سيارته قبل توجه فريقه لغرف الملابس.. ولا بد لي من القول إن هذا غير مقبول وبعد النظر في الأمر فإن يونايتد أفضل بدونه وإريك تين هاغ يعرف ذلك".
وأردف نيفيل قوله: "الأمر الوحيد الذي يمكن لرونالدو والنادي القيام به هو التفاهم وإنهاء العلاقة خلال الأسبوع المقبل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الكهرباء.. انتظروا ما سيجري خلال ساعات!
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. انتظروا ما سيجري خلال ساعات!
06:07 | 2022-10-23
23/10/2022 06:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر البنزين.. هكذا سيُصبح السعر غداً
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر البنزين.. هكذا سيُصبح السعر غداً
12:05 | 2022-10-23
23/10/2022 12:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات من سوق الدولار.. إلى أي سعر ستصلُ الليرة؟
Lebanon 24
آخر المعطيات من سوق الدولار.. إلى أي سعر ستصلُ الليرة؟
11:58 | 2022-10-23
23/10/2022 11:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية الأميركيين: المثالثة مقابل الترسيم؟
Lebanon 24
هدية الأميركيين: المثالثة مقابل الترسيم؟
04:00 | 2022-10-23
23/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مُفاجآت" قد تحصل.. ماذا كشفت إسرائيل عن موعد توقيع "اتفاق الترسيم"؟
Lebanon 24
"مُفاجآت" قد تحصل.. ماذا كشفت إسرائيل عن موعد توقيع "اتفاق الترسيم"؟
15:39 | 2022-10-22
22/10/2022 03:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:30 | 2022-10-23
"الجنس اللطيف" يجتاح "مونديال قطر" 2022
14:00 | 2022-10-23
جماهير ريال تخصص احتفالًا كبيرًا لبنزيمة
08:00 | 2022-10-23
أنشيلوتي هدّد بمُغادرة ريال مدريد.. ما علاقة رونالدو؟
05:00 | 2022-10-23
القيمة السوقية لكريستيانو رونالدو تشهد تراجعاً قياسياً!
02:00 | 2022-10-23
دموع فاران تثير مخاوف الفرنسيين قبل "المونديال" (فيديو)
23:07 | 2022-10-22
الروسي إسلام ماخاتشييف يهزم البرازيلي تشارلز ويتوج بلقب اتحاد UFC (فيديو)
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
23/10/2022 21:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
23/10/2022 21:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
23/10/2022 21:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact