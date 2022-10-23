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رياضة
جماهير ريال تخصص احتفالًا كبيرًا لبنزيمة
Lebanon 24
23-10-2022
|
14:00
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حظي النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، باحتفاء كبير من قبل جماهير ريال مدريد، السبت، في ملعب سانتياغو برنابيو بعد فوزه بالكرة الذهبية.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن 60 ألف لافتة رفعت في الملعب من قبل الجماهير للاحتفاء ببنزيمة بعد نزوله للملعب لاستلام الجائزة التي تصنفه أنه أفضل لاعب في العالم.
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ولم يرغب قائد ريال مدريد، الذي تمت إراحته بسبب إرهاق عضلي في الفخذ الأيسر، في تفويت موعده مع الجماهير بعد حصوله على الجائزة المرموقة يوم الاثنين.
ورفع المشجعون في الملعب، تحت المطر الغزير، لافتاتهم الذهبية ومنحوا بنزيمة تصفيقا حارا وهتفوا "الكرة الذهبية، كريم، الكرة الذهبية"، وهو هتاف شهير بدأ في البرنابيو عندما كان الفرنسي يتنافس على الجائزة.
وأضفت لافتة في المدرجات الجنوبية كتب عليها "فخورون بكورتوا وكريم" بريقا في الملعب، وفق الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن التكريم كان مذهلا، حيث كان مودريتش وزين الدين زيدان هما اللذان قدما الجائزة للنجم الفرنسي.
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