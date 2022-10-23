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رياضة
"هدية" لمانشستر سيتي.. أرسنال يتعثر في الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
23-10-2022
|
23:00
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أسدى ساوثهامبتون خدمة لمانشستر سيتي، حامل اللقب، بعدما حرم أرسنال من الفوز التاسع على التوالي على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك بإجباره على التعادل 1-1 الأحد في المرحلة 13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
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ودخل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء وهو في الصدارة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي بعد فوز الأخير على برايتون 3-1 السبت، إلا أنه عجز عن استعادة فارق النقاط الأربع بعدما اكتفى بالتعادل الأول لهذا الموسم مقابل 9 انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام مانشستر يونايتد 1-3 في الرابع من سبتمبر ضمن المرحلة السادسة.
وبدا الفريق اللندني في طريقه لفوزه الخامس تواليا في الدوري وبالتالي توسيع الفارق مجددا الى 4 نقاط مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، إحداهما من المرحلة الماضية ضد سيتي بالذات بسبب ارتباطه بمباراة مؤجلة في "يوروبا ليغ" ضد أيندهوفن الهولندي.
وأنهى أرسنال الشوط الأول من لقاء ملعب "ساينت ماري" متقدما بفضل هدف مبكر سجله السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 11 بعد عرضية من بن وايت.
لكن أصحاب الأرض استفادوا من عدم نجاعة لاعبي أرتيتا أمام المرمى كي يعودوا إلى اللقاء في مستهل الشوط الثاني بهدف جميل جاء بعد هجمة مرتدة وسلسلة من التمريرات لتصل الكرة الى الأسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ من البديل النروجي من أصل مغربي محمد اليونسي، فسددها في شباك الحارس آرون رامسدايل (65).
وعجز أرسنال بعدها عن استعادة التقدم، ليكتفي بنقطة قد تكلفه الكثير لاحقا في مسعاه لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر.
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