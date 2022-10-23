"هدية" لمانشستر سيتي.. أرسنال يتعثر في الدوري الإنكليزي

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أسدى ساوثهامبتون خدمة لمانشستر سيتي، حامل اللقب، بعدما حرم أرسنال من الفوز التاسع على التوالي على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك بإجباره على التعادل 1-1 الأحد في المرحلة 13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.ودخل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء وهو في الصدارة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي بعد فوز الأخير على برايتون 3-1 السبت، إلا أنه عجز عن استعادة فارق النقاط الأربع بعدما اكتفى بالتعادل الأول لهذا الموسم مقابل 9 انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام مانشستر يونايتد 1-3 في الرابع من سبتمبر ضمن المرحلة السادسة.وبدا الفريق اللندني في طريقه لفوزه الخامس تواليا في الدوري وبالتالي توسيع الفارق مجددا الى 4 نقاط مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، إحداهما من المرحلة الماضية ضد سيتي بالذات بسبب ارتباطه بمباراة مؤجلة في "يوروبا ليغ" ضد أيندهوفن الهولندي.