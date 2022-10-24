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رياضة

تفاصيل عقد مبابي "الفلكي" مع باريس سان جرمان

Lebanon 24
24-10-2022 | 02:00
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كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن تفاصيل عقد كيليان مبابي "الفلكي"، الذي دفعه الصيف الماضي إلى البقاء في باريس سان جرمان الفرنسي ورفض عرض ريال مدريد الإسباني.

وكان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بطل أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أنه وقع عقدا جديدا "خياليا" مع فريقه الفرنسي حيث قرر البقاء في باريس.
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وهذه تفاصيل العقد:
- يمثل عقد المهاجم الفرنسي ربع ميزانية باريس سان جرمان تقريبا، إذ تبلغ قيمته الإجمالية 630 مليون يورو على 3 مواسم.
- يتقاضى مبابي راتبا شهريا قدره 6 ملايين يورو (72 مليون يورو في الموسم).
- يحصل اللاعب على "مكافأة توقيع" قيمتها 180 مليون يورو تسدد على 3 أقساط.
- سيتقاضى مبابي "مكافأة ولاء" بقيمة 240 مليون يورو مقسمة بين صيف 2023 (70 مليونا)، وصيف 2024 (80 مليونا)، وصيف 2025 (90 مليونا).

وبعيدا عن الماديات، كانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن العقد الجديد سيمنح مبابي صلاحية التدخل في بعض القرارات الإدارية للنادي، منها اختيار اللاعبين الجدد وتحديد الراحلين.

في المقابل، حذرت صحف فرنسية من أن العقد الضخم لمبابي يمكن أن يسبب مشاكل بين اللاعبين، لا سيما في ظل وجود نجوم بارزين من أمثال ليونيل ميسي ونيمار وغيرهما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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