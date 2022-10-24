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رياضة

الزمالك والأهلي يواصلان بداية الدوري بقوة

Lebanon 24
24-10-2022 | 08:00
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واصل الزمالك حامل اللقب وغريمه التقليدي الأهلي بدايتهما الجيدة في الدوري المصري، بتحقيق كل منهما الفوز الثاني تواليا، الأول على مضيفه سيراميكا كليوباترا 2-صفر، والثاني على ضيفه أسوان 1-صفر، في المرحلة الثانية.
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في المباراة الأولى، سجل التونسي سيف الدين الجزيري (10) وأحمد فتوح (87) هدفي الزمالك الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط بفارق الأهداف أمام الأهلي، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وبقي أسوان من دون رصيد بالخسارة الثانية تواليا.

ويلتقي الأهلي والزمالك، الجمعة، في قمة ساخنة مبكرة ضمن الكأس السوبر المحلية في الإمارات.

وضغط الزمالك منذ البداية وسدد أحمد سيد (زيزو) كرة قوية من داخل المنطقة الجزاء ارتدت من المدافع محمد بسام (7)، قبل أن ينجح الجزيري في افتتاح التسجيل مستغلا كرة عرضية لإمام عاشور (10).

وكاد سيراميكا كليوباترا يدرك التعادل عندما مرر محمد ناصف كرة عرضية تابعها رجب نبيل برأسه تصدى لها محمد عواد وأبعدها المدافع التونسي حمزة المثلوثي من أمام ميدو جابر (40).

وتابع سيراميكا كليوباترا بحثه عن التعادل في الشوط الثاني، وسدد النيجيري جون إيبوكا كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى عواد (49)، وأخرى لأحمد ياسر ريان سيطر عليها عواد (59).

ونشط الزمالك بفعل تغييرات مدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا، وسدد فتوح كرة قوية سيطر عليها بسام (74)، وأخرى لزيزو بجوار القائم الأيسر (77)، ورد ريان بتسديدة أمسك بها عواد على مرتين (80)، قبل أن يوجه فتوح الضربة القاضية للمضيف بتسجيله الهدف الثاني بمجهود فردى من منتصف الملعب، أنهاه بتسديدة بيمناه على يمين بسام (87).

وفي اللقاء الثاني، حقق الأهلي فوزا صعبا على أسوان 1-صفر، سجله مدافعه الدولي التونسي علي معلول (17 من ركلة جزاء).

وكان الأهلي صاحب الأفضلية، وكاد يفتتح التجسيل في الدقيقة 12 إثر ركلة ركنية انبرى لها معلول أبعدها الحارس عمرو حسام فتهيأت أمام أحمد عبد القادر الذي سددها لكنها ارتدت من قدم الحارس وشتتها الدفاع.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء إثر عرقلة الحارس حسام لشادي حسين، سددها معلول بنجاح (17).

ورد لاعب الأهلي السابق الغابوني ماليك إيفونا بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها محمد الشناوي بصعوبة (32).
المصدر: سكاي نيوز عربية
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