ما هي أمنيّة بيليه في عيد ميلاده الـ82؟

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عبر أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، عن سعادته ببلوغه سن الـ 82 عاما بـ "صحة جيدة"، رغم معاناته في السنوات الأخيرة من مشاكل صحية.وقال الفائز الوحيد بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970)، والمولود في 23 تشرين الاول 1940، في مقطع مصور نشره عبر حسابه على "إنستغرام": "أصدقائي في البرازيل وفي العالم بأسره، أنا سعيد، سعيد جدا أن أكون معكم، وأن يكون الله قد منحني الصحة حتى اشكركم جميعا على ما حصلت عليه".وأضاف: "82 عاما هبة من الله.. أتمنى أن نمضي الكثير من الوقت معا، وإن شاء الله، 82 عاما أخرى جيدة".