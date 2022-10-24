Advertisement

رياضة

رونالدو: أتمنى فوز ميسي بكأس العالم!

Lebanon 24
24-10-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1003562-638022110153306265.jpg
Doc-P-1003562-638022110153306265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رونالدو نازاريو ظاهرة البرازيل الكروية أنه لن يتمنى فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022، حتى إن كان قائد الفريق ليونيل ميسي يستحق ختام مسيرته بتلك البطولة، لكنه قد يتراجع تحت شرط وحيد.

وقال الظاهرة في تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية: المنافسة بين الأرجنتين والبرازيل كبيرة للغاية، لقد خضنا منافسات عديدة بشرف، وهذا أفضل شيء في كرة القدم.
Advertisement

وتابع: لكن فوز الأرجنتين بكأس العالم أمر لا يحتمل التفكير حتى، هل يستحق ميسي الفوز باللقب؟ بكل تأكيد، لكن بدون دعمي.

وأضاف: أنا أحبه، لكنني أعتقد أنه سيتفهم ذلك لأنني واثق من أنه يشعر بالشيء ذاته.

وختم: سأتمنى فوز ميسي بالبطولة في حالة واحدة، إذا أصبح إسبانيًا.

 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-10-24
11:00 | 2022-10-24
10:47 | 2022-10-24
10:22 | 2022-10-24
09:20 | 2022-10-24
08:39 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website