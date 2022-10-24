25
o
بيروت
24
o
طرابلس
17
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كم وزن مجسم كأس العالم وقيمته؟
Lebanon 24
24-10-2022
|
06:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبلغ ارتفاع مجسم كأس العالم لكرة القدم 40 سنتيمترا، ويزن نحو 6175 غراما؛ ويتصدر الجوائز الأعلى قيمة مادية في العالم، أما معنويا فلا شك أنه الأكثر شهرة في عالم الرياضة.
Advertisement
تُقدَّر تكلفة هذه الكأس بنحو 18 مليون يورو، وتتكون من 80% من الذهب النقي عيار 18 قيراطا، وتصنع 20% من حجر الملاكيت، الذي يعد من الأحجار الكريمة.
وحسب موقع "فول سبورت" (fullsports) الفرنسي، فإن كأس العالم صُنعت خصيصا مرة واحدة من قبل نحات عظيم؛ فعلى الرغم من أنها ليست الكأس الأولى التي يتم تقديمها في بطولات كأس العالم، فإنها لا تزال الأكثر شهرة وجمالا.
حين انطلقت كأس العالم للمرة الأولى عام 1930 اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأسا أسماها "جول ريميه"، وهو اسم الرئيس السابق للفيفا، وكان مصنوعا من الطلاء الفضي والذهبي، وتم منحه للفائزين بالبطولات التي أُقيمت بين عامي من 1930 و1970، وبعد أن تمت سرقة الكأس عدة مرات، وأيضا من أجل التجديد وزيادة جمال الكأس؛ قرر الفيفا بعد ذلك صناعة كأس عالم جديدة.
وفي عام 1970 استقبل الفيفا 53 نموذجا للكأس الجديدة من 7 بلدان، قبل أن يقع الاختيار على تصميم قدمه النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا، الذي دخل التاريخ منذ تلك اللحظة.
وحرص غازانيغا في الكأس الجديدة على نحت الكأس في شكل يُمثِّل لاعِبَيْنِ يرفعان كرة رسمت عليها خريطة العالم؛ مما يرمز بشكل كامل إلى اسم المسابقة التي يمثلها: كأس العالم لكرة القدم.
يوجد نموذج حقيقي واحد من كأس العالم، وهذا أحد الجوانب التي تجعله قيِّما للغاية؛ حيث تُعطى الفرق الفائزة في بطولات كأس العالم نسخة مطلية بالذهب، في حين تظل النسخة الحقيقية آمنة في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيورخ السويسرية.
(الجزيرة)
رياضة
كأس العالم2022
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قبل قليل.. هذا ما فعله الصرّافون وسط هبوط الدولار
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما فعله الصرّافون وسط هبوط الدولار
13:26 | 2022-10-23
23/10/2022 01:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة محاصرة على الأوتوستراد بسبب الأمطار: "خلصونا"!
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة محاصرة على الأوتوستراد بسبب الأمطار: "خلصونا"!
14:00 | 2022-10-23
23/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مفاجئ للدولار مقابل الليرة واسئلة عن الخلفيات وارتباطها بنهاية العهد
Lebanon 24
هبوط مفاجئ للدولار مقابل الليرة واسئلة عن الخلفيات وارتباطها بنهاية العهد
22:06 | 2022-10-23
23/10/2022 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيّد يُعلق على مشهدية هبوط الدولار.. ماذا قال؟
Lebanon 24
جميل السيّد يُعلق على مشهدية هبوط الدولار.. ماذا قال؟
14:06 | 2022-10-23
23/10/2022 02:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساةٌ على طريق الذوق بسبب الأمطار.. ما حصلَ مروّع جداً!
Lebanon 24
مأساةٌ على طريق الذوق بسبب الأمطار.. ما حصلَ مروّع جداً!
16:23 | 2022-10-23
23/10/2022 04:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2022-10-24
ما هي أمنيّة بيليه في عيد ميلاده الـ82؟
10:47 | 2022-10-24
منتخب إيران في كأس العالم 2022: من يظهر ومن يغيب؟
10:22 | 2022-10-24
نجم كرة قدم أميركي يقلد احتفال البرتغالي رونالدو (فيديو)
09:20 | 2022-10-24
إصابة فاران تزيد حظوظ ماغواير في المشاركة بـ "مونديال قطر"
08:39 | 2022-10-24
شاختار يطالب باستبعاد إيران من كأس العالم!
08:00 | 2022-10-24
الزمالك والأهلي يواصلان بداية الدوري بقوة
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
24/10/2022 19:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
24/10/2022 19:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
24/10/2022 19:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact