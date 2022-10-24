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رياضة

شاختار يطالب باستبعاد إيران من كأس العالم!

Lebanon 24
24-10-2022 | 08:39
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طالب نادي شاختار الأوكراني باستبعاد منتخب إيران من منافسات كأس العالم 2022.
 
وقال سيرجي بالكين رئيس نادي شاختار إن المنتخب الآسيوي لا يستحق مكانًا في المونديال.
 
وأضاف بالكين في بيان: "يدعو نادي شاختار الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجتمع الدولي بأسره إلى استبعاد منتخب إيران على الفور من اللعب في كأس العالم، لمشاركة إيران المباشرة في الهجمات الإرهابية على الأوكرانيين".
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وتابع: "سيكون هذا قرارًا عادلًا يجب أن يلفت انتباه العالم كله إلى نظام يقتل شعبه ويساعد في قتل الأوكرانيين".
 
ورأى أنه "يجب أن يأخذ منتخب أوكرانيا المكان الشاغر، والذي أثبت أنه يستحق المشاركة في المونديال، بعدما لعب خلال التصفيات في ظروف غير متكافئة مع المنتخبات الأخرى".
 
 
واختتم بالكين: "هذا القرار له ما يبرره تاريخيا ورياضيا، أحث الجميع على الانضمام إلى الضغط على بيروقراطية كرة القدم، يكفي تكرار أخطاء كأس العالم 2018 في روسيا، والاختباء وراء الأطروحة الفارغة حول عدم خلط السياسة بالرياضة".
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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