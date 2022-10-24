إصابة فاران تزيد حظوظ ماغواير في المشاركة بـ "مونديال قطر"

تعرض المدافع الفرنسي، رافاييل فاران، لإصابة في مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".



Advertisement ورفض فاران مغادرة ملعب "ستامفورد بريدج"، مفضلًا الخروج على قدميه، بالرغم من إصابته على صعيد الركبة. ورفض فاران مغادرة ملعب "ستامفورد بريدج"، مفضلًا الخروج على قدميه، بالرغم من إصابته على صعيد الركبة.



وخضع فاران لفحص بالرنين المغناطيسي بعد مغادرة ملعب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ومع ذلك، يرى الدولي الفرنسي أن التشخيص إيجابي من حيث فرصه بمساعدة المنتخب الفرنسي في الدفاع عن لقب كأس العالم بعد أسابيع قليلة.

وتركت الإصابة مدرب فرنسا، ديدييه ديشامب، مع قرار يجب اتخاذه، حيث من غير المرجح أن يكون فاران لائقًا لمباراة الفريق الأولى بمونديال قطر 2022، ضد أستراليا، يوم 22 تشرين الثاني المقبل.

لكن إصابة فاران ليست سيئة جدًا، ووفقًا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن المدافع الفرنسي سيغيب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، لكنه لن يلعب لمانشستر يونايتد مرة أخرى قبل كأس العالم 2022.

وحددت فرنسا يوم 9 تشرين الثاني المقبل موعدًا للكشف عن قائمتها النهائية لكأس العالم قطر 2022، لكن يمكن للمنتخبات المشاركة استبدال اللاعبين المصابين حتى اليوم السابق قبل مباراتهم الأولى في البطولة.



وستكون هذه الأخبار بمثابة صفعة للمدير الفني لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ؛ إذ يتطلع الأخير للمنافسة على مركز بالمربع الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل استراحة كأس العالم.



وحل السويدي فيكتور ليندلوف محل فاران خلال مباراة تشيلسي، وحسب مراقبين، فإن ابتعاد فاران يمثل فرصة أيضًا للمدافع الإنجليزي هاري ماغواير لكسب بعض الوقت، من أجل اللعب وإثبات لياقته البدنية قبل تسمية مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، لقائمته النهائية في المونديال يوم 10 تشرين الثاني.



يُذكر أن ماغواير عاد إلى التدريبات مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، بعد أن تعرض لإصابة في الفخذ خلال أدائه الواجب الدولي لإنجلترا أمام ألمانيا، ويأمل أن يخوض مباراة الدوري الأوروبي ضد شريف تيراسبول المولدوفي يوم الخميس.

المصدر: win win