نجم كرة قدم أميركي يقلد احتفال البرتغالي رونالدو (فيديو)

يبدو أن تأثير البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يتجاوز كرة القدم بكثير، حيث قام جوجو سميث شوستر نجم نادي كانساس سيتي تشيفز في كرة القدم الأميركية بتقليد احتفاله الأشهر بعدما سجل هدفًا.

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وكان جوجو سميث شوستر قد تألق بشكل كبير خلال فوز فريقه على سان فرانسيسكو 49، بنتيجة 44-23 في دوري كرة القدم الأميركية، واحتفل بالصراخ على طريقة رونالدو التقليدية عندما سجل هدف فوز فريقه.

Kansas City Chiefs Wide Reciever @TeamJuJu hit the SIUUUUU after scoring a touchdown. 😆 @Cristiano



🎥: @NFLonFOX pic.twitter.com/LeNLubFzK2 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 23, 2022

وعلى الرغم من أن رونالدو لا يعيش حاليًا أفضل أوقاته، في ظل معاناته المتواصلة في مانشستر يونايتد، إلا أن احتفاله بعد تسجيل الأهداف أصبح أسطوريًا، ويتجاوز بكثير كرة القدم.







نجم كانساس سيتي تشيفز رفض التعليق على تقليد احتفال كريستيانو رونالدو حسبما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث أكد أنه من محبي لعبة "Call of Duty" الشهيرة، وأنه لعبها مع زملائه في الفريق يوم الجمعة في جلسة مطولة لتعزيز الروح الجماعية في الفريق.

المصدر: جول