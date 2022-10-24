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رياضة

نجم كرة قدم أميركي يقلد احتفال البرتغالي رونالدو (فيديو)

Lebanon 24
24-10-2022 | 10:22
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يبدو أن تأثير البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يتجاوز كرة القدم بكثير، حيث قام جوجو سميث شوستر نجم نادي كانساس سيتي تشيفز في كرة القدم الأميركية بتقليد احتفاله الأشهر بعدما سجل هدفًا.
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وكان جوجو سميث شوستر قد تألق بشكل كبير خلال فوز فريقه على سان فرانسيسكو 49، بنتيجة 44-23 في دوري كرة القدم الأميركية، واحتفل بالصراخ على طريقة رونالدو التقليدية عندما سجل هدف فوز فريقه.
وعلى الرغم من أن رونالدو لا يعيش حاليًا أفضل أوقاته، في ظل معاناته المتواصلة في مانشستر يونايتد، إلا أن احتفاله بعد تسجيل الأهداف أصبح أسطوريًا، ويتجاوز بكثير كرة القدم.



نجم كانساس سيتي تشيفز رفض التعليق على تقليد احتفال كريستيانو رونالدو حسبما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث أكد أنه من محبي لعبة "Call of Duty" الشهيرة، وأنه لعبها مع زملائه في الفريق يوم الجمعة في جلسة مطولة لتعزيز الروح الجماعية في الفريق.
 
المصدر: جول
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