منتخب إيران في كأس العالم 2022: من يظهر ومن يغيب؟

يتجه منتخب إيران إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، ويسعى إلى الخروج من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه.



ويلعب منتخب إيران في المجموعة الثانية خلال منافسات كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات إنجلترا، والولايات المتحدة الأميركية، وويلز، وهذه المرة سيكون منتخب إيران متفائلًا بهدوء بعد المستوى المخيب لمنافسيه قبل البطولة.

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لكن أي 26 لاعبًا سيختارهم كيروش من بين المرشحين أدناه ليتم إدراجهم في القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا، والتي ستلعب في قطر؟







حراس المرمى ويلعب منتخب إيران في المجموعة الثانية خلال منافسات كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات إنجلترا، والولايات المتحدة الأميركية، وويلز، وهذه المرة سيكون منتخب إيران متفائلًا بهدوء بعد المستوى المخيب لمنافسيه قبل البطولة.لكن أي 26 لاعبًا سيختارهم كيروش من بين المرشحين أدناه ليتم إدراجهم في القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا، والتي ستلعب في قطر؟

يعد علي رضا بيرانوند الحارس الأساسي لمنتخب إيران، ومن المتوقع أن يستمر بذلك في كأس العالم 2022.



ويعد أمير عابد زاده وحسين حسيني هما الثنائي الذي سيدعم بيرانوند، على أمل أن يحصل أحدهما على فرصة أن يلعب أساسيًا.





خط الدفاع

لا يزال إحسان حاج صفي، الذي يلعب في صفوف أيك أثينا، أكثر لاعبي إيران خبرة في مركز الدفاع، حيث خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، من المؤكد أنه سيكون من أوائل الأسماء على متن طائرة إيران المتجهة إلى قطر.



سيكون صادق محرمي وصالح حرداني متفائلين وواثقين من التواجد في قائمة إيران النهائية، بعد أن لعبوا أساسيين في المباريات الأخيرة.



كما سيتنافس لاعبون أمثال شجاعي خليل زاده، وميلاد محمدي ليكونوا ضمن أفراد دفاع إيران في مونديال قطر.





خط الوسط

سامان قدوس لاعب خط وسط برينتفورد، ووحيد أميري لاعب برسبوليس، وأحمد نور الله لاعب شباب الأهلي، سيكونون واثقين من مكانهم في القائمة النهائية لمنتخب إيران.



فيما يسجل سعيد عزت الله دقائق جيدة مع منتخب بلاده، ويأمل أن يلعب في كأس العالم 2022.





خط الهجوم

يملك منتخب إيران خط هجوم قوي يضم ساردار أزمون، ومهدي تارمي، وعلي رضا جهانبخش‏، والذي سيكونون حاضرين بالتأكيد في مونديال 2022.







التشكيل المتوقع لمنتخب إيران في كأس العالم

بيرانوند من المقرر أن يحرس المرمى خلف رباعي مكون من محرمي، حسيني، محمدي، والقائد حاج صفي.



قدوس وأميري ونور الله سيساعدون خط الوسط في التحولات، حيث من المقرر أن يتواجد الثلاثي، تارمي وأنصاريفرد وأزمون في قيادة خط الهجوم.



تشكيل إيران المتوقع (4-3-3): بيرانوند، محرمي، حسيني، محمدي، حاج صفي، قدوس، أميري، نور الله، تارمي، أنصاريفرد، أزمون.

المصدر: جول