مهاجم في ريال مدريد يقترح عقوبة للمتورطين بحوادث عنصرية

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دعا فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد لمنع المتورطين في حوادث عنصرية من دخول الملاعب وحضور المباريات مدى الحياة.وتعرض البرازيلي البالغ من العمر 22 عاما، لإساءات في أيلول الماضي عندما وجهت له جماهير أتليتيكو مدريد هتافات عنصرية خارج ملعب واندا متروبوليتانو قبل مباراتهم أمام ريال مدريد.وقال فينيسيوس لتلفزيون جلوبو البرازيلي الأحد: "إذا آذيت أشخاصا آخرين يجب أن تدفع الثمن".وأضاف: "من الصعب أن أقول إن العنصرية في كرة القدم ستنتهي حيث يوجد الكثير من الناس الذين يرتكبون هذه المخالفات، لكني أحب أن أصدق أن عدد الطيبين يفوق عدد السيئين".وأكمل: "يجب على كل المتورطين في حوادث عنصرية أن يدفعوا الثمن بطريقة ما، إذا كانوا يرغبون في مشاهدة كرة القدم فلا ينبغي أبدا السماح لمشجعي أتليتيكو مدريد بدخول الملعب مرة أخرى، هذا سيجعلهم يعانون من العواقب ويدفعهم للتفكير في أفعالهم".