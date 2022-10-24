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رياضة

اختفاء رحالة إسباني كان في طريقه لمونديال قطر بعد دخوله إيران

Lebanon 24
24-10-2022 | 23:11
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أعلنت أسرة الرحالة الإسباني سانتياغو سانشيز، عن اختفائه خلال رحلته على الأقدام من مدريد إلى الدوحة لحضور كأس العالم 2022 منذ وصوله إلى إيران قبل 3 أسابيع.
 
 
وشوهد المتجول المخضرم والمظلي السابق سانتياغو سانشيز (41 عاما)، لآخر مرة في العراق بعد أن سار عبر 15 دولة، وشارك رحلته باستمرار عبر حسابه الشهير على موقع "إنستغرام" خلال الشهور التسعة الماضية، لكن منشوراته توقفت فجأة في الأول من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي دخل فيه إيران من الحدود المضطربة شمال غربي البلاد.
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اختفاء رحالة إسباني كان في طريقه لقطر بعد دخوله إيران
 
وتقول أسرة سانشيز إن تحديثاته اليومية عبر "واتساب" توقفت يومها أيضاً. وبعد مرور أسابيع تخشى الأسرة من وقوع الأسوأ.
وقالت والدته سيليا كوغيدور لوكالة "أسوشيتدبرس": "نحن قلقون للغاية ولا يمكننا التوقف عن البكاء، أنا وزوجي".
وأبلغ والدا سانشيز الشرطة الوطنية في إسبانيا ووزارة الخارجية بأن ابنهما مفقود. لكن السلطات الإسبانية تقول إنها لا تملك معلومات عن مكانه، وأوضحت أن سفير إسبانيا لدى طهران يتولى الأمر.
ولم يتم الرد على الاتصالات بوزارة الخارجية الإيرانية للحصول على تعليق.
يأتي اختفاء سانشيز في إيران، آخر محطاته قبل الوصول إلى قطر، فيما خرج محتجون في أنحاء الجمهورية الإسلامية في أكبر حركة مناهضة للحكومة منذ أكثر من عقد.
اندلعت التظاهرات يوم 16 أيلول الماضي، بسبب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني ( 22 عاما) بعدما كانت في حيازة شرطة الأخلاق بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير سليم.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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