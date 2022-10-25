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رياضة

باريس سان جيرمان ينفي عرض مبابي "الخرافي"

Lebanon 24
25-10-2022 | 05:00
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نفى نادي باريس سان جرمان زعم صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن نجم المنتخب بطل مونديال 2018 كيليان مبابي وافق على البقاء مع فريق العاصمة عوضاً عن الانتقال الى ريال مدريد الإسباني بعدما حصل على عقد "غير مسبوق" في تاريخ كرة القدم مدته ثلاثة أعوام مقابل 630 مليون يورو.
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واعتبر النادي الباريسي أن هذا الخبر "زائف"، منددا بمقال "مثير".

وأفادت الصحيفة أن "المفاوضات بين باريس سان جرمان وجماعة مبابي أسفرت عن عقد غير مسبوق. عقد القرن... أكبر عقد تم توقيعه في تاريخ الرياضة".

ووقع مبابي في مايو عقداً جديداً مع سان جرمان لمدة عامين حتى 2024، مع خيار تمديده لعام إضافي مرتبط برغبة اللاعب البالغ 23 عاماً، وفق ما كشفت "لو باريزيان" نقلاً عن "مصادر متطابقة مقربة من الملف".

وفي التفاصيل، تم تحديد راتب مبابي بـ72 مليون يورو قبل الضرائب عن كل عام من العقد، أو 6 ملايين يورو شهرياً (2.7 مليوناً بعد اقتطاع الضرائب).

يضاف إلى ذلك مكافأة توقيع يبلغ مجموعها 180 مليون يورو وموزعة دفعاتها على ثلاثة أقساط بحسب الصحيفة.
 
كما تحدثت الصحيفة عن مكافأة "ولاء" ترتفع قيمتها الإجمالية قبل الضرائب من 70 مليون يورو لأول عام من العقد إلى 80 مليون يورو للعام الثاني، وإلى 90 مليوناً في حال قرر مبابي تفعيل خيار البقاء مع نادي العاصمة لعام ثالث.


 وحاولت وكالة "فرانس برس" التواصل مع محيط مبابي للوقوف على صحة هذه المعلومات، إلا أن أحداً لم يكن متاحاً لتأكيدها أو نفيها.

لكن باريس سان جرمان رد بقوة عشية مباراة مهمة ضد مكابي حيفا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يأمل في حجز بطاقته غلى الدور ثمن النهائي.

وقال نادي العاصمة في بيان "بعد المقال المثير الذي نشر عن النادي وأحد لاعبيه، فإن باريس سان جرمان يعترض على القصة والتفاصيل المزعومة".
 

وبالمجمل، في حال قرر مبابي البقاء مع سان جرمان حتى عام 2025، فسينال مبلغ 630 مليون يورو قبل الضرائب، أو 282 مليوناً بعد اقتطاع الضرائب، وهو مبلغ أكبر بكثير من العقد القياسي الذي وقعه زميله الحالي في نادي العاصمة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ليبقيه مع الأخير من 2017 حتى 2021 مقابل 555 مليون يورو على مدى أربعة أعوام، وفقاً لصحيفة "إل موندو" الإسبانية.

وهذا ليس كل شيء، إذ يضاف الى هذا العقد الخيالي الدخل المرتبط بعقود الرعاية التي وقعها مبابي مع شركات مثل نايكي، أوكلي، ديور، إي أي سبورت، هوبلو... بحسب "لو باريزيان".
 
وحسب مجلة "فوربس" الأميركية، تبلغ عائدات هذه العقود 18 مليون دولار سنوياً (18.44 مليون يورو) من خلال شراكاتها المختلفة.

وسجلت "فوربس" أيضاً قفزة في راتب مبابي من خلال تصنيف المهاجم كأعلى لاعب كرة قدم دخلاً في العالم هذا الموسم، متقدماً على ميسي والنجم الكبير الآخر البرتغالي كريستيانو رونالدو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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