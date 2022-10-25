فرصة ثمينة أمام أنشيلوتي لاختبار بدلاء ريال مدريد

يواجه ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعد تفوقه الواضح على جميع منافسيه في دور المجموعات، لايبزيج، الذي يسعى للفوز من أجل حصد بطاقة التأهل الثانية التي ينافسه عليها شاختار.



ويسعى مدرب الريال كارلو أنشيلوتي، لإجراء التناوب مع ضمان التأهل، ومنح الفرصة للاعبين يطالبون بمشاركة أكبر وخاصة أسينسيو وكامافينجا، وناتشو ولوكاس فاسكيز وهازارد.

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وتتيح الغيابات لإصابات طفيفة مثل بنزيما وفالفيردي ومودريتش وداني سيبايوس وماريانو دياز، الفرصة لإشراك عدد من اللاعبين الذين يأمل منهم المدرب أن يقدموا نفس فاعلية الأساسيين.



وسجل ريال مدريد، أحد أفضل انطلاقاته على مر التاريخ هذا الموسم، بعدما حقق 14 انتصارا وتعادلين في 16 مباراة.



وكان أقرب يوم فيه من الهزيمة أمام شاختار، قبل أن ينقذه الهدف المتأخر لأنطونيو روديجر في الوقت بدل الضائع، ليكون بمثابة إنذار قبل مواجهة لايبزيج.



وسيضمن الملكي، المركز الأول في حال حصوله على نقطة واحدة، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، سيخوضها على ملعبه سانتياجو برنابيو أمام سيلتك.

وتسبب التعادل في وارسو، في كسر سلسلة من 5 انتصارات متتالية في التشامبيونزليج لريال مدريد، الذي أثبت قوة كبيرة بالفوز خارج أرضه في 4 مباريات متتالية في دور المجموعات.



ولم يتوقف الريال عن التسجيل خارج الديار في دور المجموعات بدوري الأبطال كانون أول 2020.



ويخوض لايبزيج المباراة، التي يديرها الحكم دانييلي أورساتو، بعد التعادل 3-3 في البوندسليجا مع أوجسبورج، في مباراة انتفض فيها بعد تأخره بثلاثة أهداف حتى قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

وتحسن وضع لايبزيج بلاعبين مهمين عادوا من الإصابة مثل فيرنر وداني أولمو وكريستوفر نكونكو، وشارك اللاعب الإسباني لبضع دقائق أمام أوجسبورج ويخوض اللقاء برغبة قوية في إثبات نفسه من أجل الانضمام لقائمة الماتادور للمونديال.



لكن أولمو مثل فيرنر، لا يبدو أنه في حالة تأهله للعب 90 دقيقة، وبالتالي من المرجح ألا يكونا في التشكيل الأساسي.



لكن نكونكو الذي لعب 31 دقيقة أمام أوجسبورج وسجل هدفا، فقد يبدأ من بداية المباراة.

التشكيل المحتمل:



ريال مدريد: كورتوا، لوكاس فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ناتشو، تشواميني، كامافينجا، كروس، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو



لايبزيج: بلاسويتش، سيماكان، أوربان، ديالو، راوم، كامبل، شلاجر، سزوبوسزلاي، فورسبرج، أندريه سيلفا، نكونكو