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رياضة

مشجع أرجنتيني وصل قطر قبل 6 أشهر من مونديال 2022!

Lebanon 24
25-10-2022 | 04:11
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وصل الأرجنتيني مارسيلو مارتينيز، الذي يطلق على نفسه لقب "أول مشجع"، الى قطر لمشاهدة ميسي ورفاقه في كأس العالم قطر 2022، قبل ستة أشهر على انطلاق البطولة المرتقبة.

وسافر مارتينيز إلى قطر في الثالث من شهر أيار الماضي، مرتديا شعرا مستعارا باللونين الأزرق والأبيض، وجذب الانتباه بشدة منذ وصوله.
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وقال مارتينيز الذي يعمل في المحاماة: "تحدث أشياء رائعة منذ وصولي إلى الدوحة. الجميع هنا يعشقون ميسي ومنتخب الأرجنتين".
 
ويأمل مارتينيز أن يفوز ليونيل ميسي بكأس العالم في مشاركته الأخيرة بالبطولة، بعد أن كان قريباً من تحقيقها خلال النسخة 20 التي استضافتها البرازيل عام 2014 حيث خسرت الأرجنتين في النهائي أمام ألمانيا بنتيجة 1-0.

وسبق لمارتينيز أن استمتع بمشاهدة بعض نجوم منتخب "التانغو" في قطر، حيث شاهد ثنائي منتخب الأرجنتين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس عن قرب حين زارا الدوحة مع فريقهما باريس سان جيرمان الفرنسي، مطلع العام الحالي 2022.

وقال مارتينيز، البالغ 54 عامًا، عن هذا الأمر: "انتظرتهم عند مدخل الفندق بشعري المستعار وعلم الأرجنتين. جاء أحدهم وسألني عما أفعله وأخذ رقمي ثم عرض علي الإقامة في منزله لمدة شهرين، لكني مكثت ثلاثة أشهر بعد ذلك".

 
واتصلت بعض الأندية المحلية القطرية بمارتينيز لدعوته لحضور مبارياتها. وبعد مباراة واحدة أهداه مواطنه الأرجنتيني سيرجيو خافيير فيتور الذي يلعب لفريق السيلية القطري قميصه، وسط حفاوة واستقبال جيد.
 
المصدر: WIN WIN

رياضة

كأس العالم2022

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