زيدان يأمل أن يسيطر الجانب الرياضي فقط على بطولة كأس العالم

وجّه زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد، عدة رسائل بالتزامن مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر.



وحتى الآن لم يحدد زين الدين زيدان ما إذا كان سيسافر إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في الفترة من 20 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول.

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وأعرب "زيزو" عن أسفه للموضوعات الجدلية المحيطة بكأس العالم 2022، مؤكدا أنه يأمل أن يسيطر الجانب الرياضي فقط على البطولة الأغلى بكرة القدم. وحتى الآن لم يحدد زين الدين زيدان ما إذا كان سيسافر إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في الفترة من 20 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول.وأعرب "زيزو" عن أسفه للموضوعات الجدلية المحيطة بكأس العالم 2022، مؤكدا أنه يأمل أن يسيطر الجانب الرياضي فقط على البطولة الأغلى بكرة القدم.



وقال زيدان في تصريحات نقلها موقع "راديو مونت كارلو": "أعتقد أنه يجب ترك الجدل الدائر جانبا، وإفساح المجال للعب ولجميع الجماهير التي لديها شغف لمتابعة كرة القدم فقط".





وأضاف: "على أي حال، ما سنقوله عن أي شيء لن يكون عادلاً أبدًا، ولن يكون صحيحًا أبدًا، لذلك يجب أن نترك مجالًا لكرة القدم والمنافسة حتى يقضي جميع المتحمسين وقتًا ممتعًا".



وانتقل زيدان للحديث عن دفاع منتخب فرنسا عن لقب كأس العالم قائلا: "سندعمهم بشكل كامل كالعادة، عندما تكون أزرقًا فأنت أزرق مدى الحياة، آمل أن أرى فريق فرنسا يذهب إلى أبعد نقطة ممكنة، أعرف اللاعبين شخصيًا والمدرب أيضًا، وأتمنى حقًا للفريق نتائج جيدة". وانتقل زيدان للحديث عن دفاع منتخب فرنسا عن لقب كأس العالم قائلا: "سندعمهم بشكل كامل كالعادة، عندما تكون أزرقًا فأنت أزرق مدى الحياة، آمل أن أرى فريق فرنسا يذهب إلى أبعد نقطة ممكنة، أعرف اللاعبين شخصيًا والمدرب أيضًا، وأتمنى حقًا للفريق نتائج جيدة".



وتحدث زيدان عن الإصابات التي ضربت صفوف منتخب بلاده قائلا: "لم يكن الأمر جيدًا أبدًا قبل المنافسة، ولكن هذه أشياء تحدث في منتصف الموسم، عليك التغلب على ذلك والاعتماد على اللاعبين الوجودين".

وأتم قائلا: "لسوء الحظ، يحدث ذلك كل الوقت بعد ذلك، آمل للفريق أن يستعيد خدمات رافائيل فاران على سبيل المثال ليكون حاضرا في كأس العالم، ثم كل الآخرين"