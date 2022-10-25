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رياضة

مدرب أستراليا مُحبط: هذا الأمر سيؤثر على اللاعبين في المونديال

Lebanon 24
25-10-2022 | 04:45
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أكد غراهام أرنولد، مدرب منتخب أستراليا، أن انطلاق الدوري الأسترالي في وقت متأخر، وقلة خوض اللاعبين المحليين للمباريات ستؤثر في المنتخب الأسترالي في بطولة كأس العالم 2022.


وقال أرنولد: "خاض اللاعبون المحترفون في أوروبا 15 مباراة، بينما خاض اللاعبون المحليون ثلاث مباريات، وأنا مجبر على متابعة جميع المباريات لمشاهدة جميع اللاعبين".
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وأضاف: "مشكلة الدوري الأسترالي أنه يبدأ متأخرًا، وهذا المشكلة ممتدة منذ 15 عامًا، وليست بجديدة. مستوى الدوري جيد جدًا، ويوجد فرق تلعب بمستويات متقدمة".

وختم أرنولد حديثه: "مستوى الدوري الأسترالي، لا يقل أهمية عن الدوري في دول هولندا وبلجيكا والنمسا والدنمارك، ولا يوجد دوري في العالم يمكن مقارنته مع الدوري الإنجليزي".
 
وانطلق الدوري الأسترالي 2022-23، يوم 7 تشرين الأول، بمشاركة 12 ناديًا، ولعبت فيه ثلاث جولات، ويتصدر الترتيب فريق ملبورن سيتي برصيد 9 نقاط.
 

وأوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2022، منتخب أستراليا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وتونس والدنمارك، وهي المرة الخامسة على التوالي التي يتأهل فيها منتخب أسترالي إلى نهائيات كأس العالم.
 
 
المصدر: WIN WIN

رياضة

كأس العالم2022

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